Eternal Strands toont nieuwe gameplay beelden

Eternal Strands, wat soms wel lijkt op een spirituele opvolger van Immortals: Phoenix Rising, verschijnt in 2025 op Xbox, PC en PlayStation 5. De game is vanaf dag één ook beschikbaar via Xbox Game Pass. Tijdens de Xbox Partner Preview van 17 oktober 2024 werden nieuwe beelden getoond.

In Eternal Strands sloot Decennia geleden de Enclave onverwacht de deuren voor de rest van de wereld. Een eens krachtige bron van magische wonderen ligt nu inactief. Nadat ze een weg hebben gevonden door de vermeende ondoordringbare barrière, moet een groep Weavers – krachtige magic users die wapens en magische spreuken op verwoestende wijze combineren – de geheimen van dit verloren land ontrafelen.

Speel als Brynn, een jonge Weaver met een dikke laag huid, vastbesloten om het culturele thuis van haar volk te herstellen, in deze third-person action-adventure game. Gewapend met krachtige magical abilities en een arsenaal aan magical weapons, kom je tegenover vijanden te staan die variëren van humanoid constructs tot torenhoge beesten. Gebruik de omgeving en temperatuur in je voordeel tijdens gevechten tegen een diverse roster van fantastical creatures, zoals het gebruiken van de fiery breath van een draak tegen ice-covered minions. Klim op elk oppervlak en gebruik arcane skills om nieuwe paden te creëren. Verken de wereld op zoek naar de verloren geheimen van de Enclave en daag giant titans uit tijdens je reis.

De elementen spelen een belangrijke rol in deze nieuwe game. Zo kun je brandende boomstronken richting je vijanden smijten voor impact, maar ook fire damage, maar kun je ook het schors van de bomen gebruiken om jezelf te beschermen tegen vuur aanvallen. Bepaalde elementen zijn zwak of sterk tegen de ander en in deze game moet je zelf uitvogelen wat een goede tactiek kan zijn. Ruwe kracht is dus niet altijd de beste oplossing en de omgeving in je eigen voordeel gebruiken kan vaak de snelste weg zijn naar de overwinning.

Er is nog geen release datum bekend voor Eternal Strands, maar ergens in 2025 verschijnt deze dus.