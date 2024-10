Sonic x Shadow Generations is een game die de 2d en 3d wereld van Sonic en vrienden terug brengt naar gamers hun handen. In deze review gaan wij kijken naar de volledige game en of dit pakket het waard is om te halen!

Sonic x Shadow Generations is een game welk Sonic Generations remastered en daarbij ook nog eens een geheel nieuw gedeelte toevoegt met Shadow. Op papier dus een erg mooi pakket als jij beide karakters een warm hart toedraagt. Met de credits die op de achtergrond aan het draaien zijn is het tijd om een kritische blik te werpen op beide games. Speelt de remaster van Sonic Generations wel lekker? En hoe zit het met de nieuwe content in de games? Dat alles en meer lees jij in deze review!

Sonic x Shadow Generations review

De review is in twee hoofddelen opgericht, eigenlijk net zoals de game zelf dus. Het eerste deel van de review kijken wij puur naar de remaster van Sonic Generations. Erna kijken we naar het Shadow gedeelte!

Sonic

Ik begon de game met Sonic, de hoofdpersonage van deze franchise en bij elke gamer ondertussen wel bekend. In het Sonic gedeelte heb je niet zoveel powers als dat je in het andere gedeelte hebt. Maar je kunt wel switchen tussen 2D en 3D gedeeltes. Het eerstgenoemde doet denken aan de games waarmee ik zelf ben opgegroeid, en het laatstgenoemde is steeds meer op de hedendaagse consoles te vinden.

2D en 3D

Omdat ondergetekende dus is opgegroeid met vooral de 2D Sonic zou je verwachten dat dit ook mijn favoriete gedeelte in het spel zou zijn. En dat was in het begin ook wel zo. Het van links naar rechts over de map gaan voelde vertrouwd en eigenlijk wat ik al die jaren terug ook heb gespeeld. Natuurlijk wel met veel betere graphics en meer mogelijkheden. Maar gaandeweg het spel merkte ik eigenlijk dat het 3D gedeelte mij een stuk beter beviel. Een thema dat je meer en meer zult gaan terug lezen in deze review.

Gameplay

De gameplay in het Sonic gedeelte is eigenlijk niet heel anders dan dat je bedenkt bij Sonic games. Voor de 2D gedeeltes is het de zaak zo snel mogelijk van links naar rechts te komen in het level. Dit werkte verder allemaal wel goed. Toch vond ik het 3D spelen eigenlijk toch wel wat leuker. Misschien omdat het nieuw is? Of omdat het een logische progressie is van waar games zijn heen gegaan. Levels voelen in 3D een stuk beter aan.

Toch was er bij de 3D gameplay van Sonic het grote minpunt dat het allemaal net niet lekker voor mij speelde. Het zorgde ervoor dat het latere deel van het spel eigenlijk best wel frustrerend werd. Vooral omdat de moeilijkheid ook toe nam! De combo’s waren soms erg hit en miss en als je geraakt wordt, of een combo mist dan verlies je natuurlijk snelheid.

De world map

In het Sonic gedeelte van de game heb je een centrale hub waar je steeds terug komt. Hierin kan je nieuwe levels starten en nieuwe items halen. Ook kun je hier challenges beginnen tegen andere karakters voor voorwerpen die je later in het spel nodig hebt. Ook hier had ik helaas het gevoel dat ik soms erg aan het zoeken was waar ik in de world map heen moest om bij een bepaald punt te komen. De normale level ingangen waren natuurlijk makkelijk te vinden. Maar sommige items waren toch echt niet zo vanzelfsprekend als dat ik verwacht had.

Verdict

Mijn ervaring met Sonic Generations was niet vlekkeloos. Ik heb mij in het begin wel vermaakt maar eigenlijk maakte dit op een moment plaatst voor vooral frustratie omdat het net niet allemaal gelikt voelt. Het is geen slechte game, maar het was voor mij ook niet een super experience te noemen. Daarom krijgt het Sonic gedeelte van het spel een 6.5

Shadow

Het nieuwe gedeelte van deze games is het Shadow gedeelte. Wat veelal uit 3D levels bestaat. Zoals je in het begin van de review kon lezen ben ik opgegroeid met 2D Sonic. Daarom was het Shadow gedeelte van de game heel interessant te noemen.

Gameplay

Tijdens het spelen van het Shadow gedeelte van Sonic x Shadow Generations merkte ik gelijk op dat de levels een stuk beter in elkaar gezet leken. Misschien omdat het volledig nieuwe content is en geen remaster. Maar opeens waren veel van mijn irritaties in het Sonic gedeelte weg. Gameplay liep een stuk beter door de combo’s door en omdat Shadow ook nog verschillende krachten heeft gaf dit veel variatie.

Het spelen met de karakter Shadow heeft bij mij eigenlijk geen irritaties opgewekt. Daar waar ik dit verschillende keren wel had met Sonic. Opvallend is het wel maar misschien is het toch het verschil tussen remastering en compleet nieuwe content gemaakt in het jaar 2024. De toevoeging van verschillende doom powers is heel welkom en zorgt voor een aantal toffe momenten in het spel.

Minigames

Zowel in het Sonic gedeelte als in het Shadow gedeelte moet jij verschillende sleutels vinden om zo boss-battles te beginnen. Ook hier vond ik de Shadow minigames leuker. Het voelde wat korter aan waardoor ik nooit te lang nodig had voor een sleutel en had genoeg variatie om het leuk te houden. De minigames waren sowieso wel een welkome afwisseling en bieden toch wat meer variatie in de mogelijkheden van de Sonic games!

De world map

Deze keer is de centrale hub een stuk groter. Namelijk een geheel eigen wereld waar Shadow door heen kan lopen! Hierin kan hij naar de volgende levels, als de puzzels door de speler opgelost kunnen worden om daar te komen. Verder is er weinig aan te merken op deze world map, soms moest ik een beetje zoeken hoe ik ergens kwam maar ook hier was weinig irritatie te merken.

Verdict

Waar het Sonic gedeelte mij nog wel eens kwaad kon maken was het spelen met Shadow een stuk leuker. Door de verschillende powers was er een stuk meer variatie mogelijk en ook de gehele ervaring voelde gewoon een stuk meer gepolijst. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik liever alleen het Shadow gedeelte had gespeeld. Dan was de ervaring korter, maar wel echt een stuk leuker te noemen. Het Shadow gedeelte van Sonic x Shadow Generations krijgt dan ook een dikke 8.5!

Tot Slot

Sonic x Shadow Generations is voor elke Sonic en Shadow fan zeker de moeite waard. Ook al is het geen perfecte game te noemen en heeft vooral het Sonic gedeelte voor mij wat irritatie opgewekt. Het Shadow gedeelte is enorm plezierig en goed te noemen.

Wanneer jij de Digital Deluxe Edition van het spel koopt is ook vanaf 12 december 2024 een exclusief level te spelen gebaseerd op Sonic the Hedgehog 3, met de stem van Keanu Reeves! Sonic x Shadow Generations is zelf te spelen vanaf 25 oktober 2024( 22 oktober voor de Digital Deluxe Edition – niet voor de Nintendo Switch) en komt uit op alle grote game platformen van deze en vorige generatie.