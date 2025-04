Review: The First Berserker: Khazan

[Deze review is spoiler-free]

The First Berserker: Khazan is waarschijnlijk dé meest geanticipeerde game voor Soulslike spelers. Het gebruik van een unieke artstyle in een duistere setting gepaard met een skillcurve waar je u tegen zegt, een must-play als je uitdaging zoekt!

Neople, bekend van Dungeon Fighter Online, heeft een naam voor zichzelf gemaakt met hun meest recente game The First Berserker: Khazan. Een soulslike game die een flinke skillcurve heeft en je ook op de proef stelt bij vrijwel elke boss fight.

In de game volg je het verhaal van Khazan; een voormalige soldaat die zich had opgewerkt tot generaal van het Pell Los keizerrijk. Door verraad wordt Khazan verbannen naar het berggebied waar hij zo ver mogelijk van het keizerrijk verwijderd is en niemand kwaad zou kunnen doen. Toch wil hij erachter komen waarom hij verraden is en de oorzaak hiervan.

Over The First Berserker: Khazan

The First Berserker: Khazan is een liniaire game, zowel de story als levels die je tegenkomt. Dit betekent dat er geen open-world aspect aan de game zit en de levels en enemies altijd hetzelfde blijven, maar dit neemt niet weg van de replayability van de game.

Deze soulslike bevat namelijk een aantal features waardoor je je gameplay experience kunt aanpassen zoals jij wilt. Je eerste playthrough of de NewGame+ ervaring kun je helemaal customizen dankzij de aanwezigheid van skill tree features, het craften van bepaalde soort gear en natuurlijke de keuze van je attribute points.

Het verhaal dat speelbaar is spant over een regio van vier gebieden, onderverdeeld in achtien individuele story missions met ieder zijn meedogenloze eindbaas. Naast deze story missions zijn er ook genoeg additionele boss fights die je kunt doen voor extra rewards en om je skills aan te scherpen.

Vijanden zijn ook goed verdeeld en hebben een goede variatie. Zo heeft vrijwel iedere soort vijand een eigen karakter en moveset die je dus zult moeten leren. Per gebied zijn er dan ook weer andere enemies; van boze salamandermannen met zwaarden en zombies die een stomp na moeten krijgen tot demons en normale humanoids.

Het spel heeft ook een paar momentjes die je eventjes laten schrikken, niet zo zeer als een horror game.. alhoewel een dikke spin die van boven op je hoofd springt ook als horror klinkt. Gelukkig zit er een arachnophobia mode in die alle spinsoorten in golems veranderen, dit maakte mijn playthrough een stuk fijner. Verder zijn enemies soms sneaky geplaatst waardoor je soms onverwachts een paar petsen in je nek krijgt.

Een groeiende haat/liefde relatie

The First Berserker: Khazan is een game die begint met een raar gevoel, alsof je aan een nieuwe liefde begint. Eerst is alles nog tamelijk stroef, moeilijk en weet je niet wat de grenzen zijn. Na verloop van tijd begin je de grenzen te kennen en ga je ze alsnog nog opzoeken, alsof je de vervelende partner in een relatie bent.

Zo begint The First Berserker: Khazan heel stroef qua combat en ben je tamelijk gelimiteerd. Al snel krijg je iets meer vrijheid op basis van je build, kun je al met de drie verschillende wapens spelen en heb je het een en ander al qua uitleg gehad. De game begint echt pas te lopen zodra je de skill tree hebt unlocked en echt aan je build kan beginnen. Persoonlijk had ik de eerste paar uur moeite om de game leuk te vinden, maar vanaf level 3 word je echt losgelaten en begint de game ook te groeien en krijgt het meer detail. Dankzij de skill tree en bijbehorende abilities die je leert worden je combat skills ook gedetailleerder en kun je verschillende combo’s doen.

Het meesteren van combat en strategisch invullen van je skill tree zijn echt twee hele belangrijke punten. Jouw positionering, perfect parrying en het weten wanneer en hoeveel attacks moet uitdelen blijft altijd een gecoördineerde dans die je moet leren, maar wordt heel snel heel belangrijk. Ieder wapen laat zich ook anders hanteren; zo zijn de dual blades de snelste optie en ideaal om agressief mee te spelen. Ook is het handiger om met deze optie te parryen omdat het lichte wapens zijn waardoor je meer stamina overhoudt. De greatsword is precies het tegenovergestelde, enorm sloom maar flinke klappen en een groot bereik. Ook eet deze veel stamina waardoor je tactischer te werk moet gaan in combat. Als laatste heb je ook nog een speer, die is een combinatie van beide voorgaande wapens en tevens ook mijn favoriet. Zo krijg je toch stevige schade in ruil voor de stamina die je gebruikt en heeft deze nog een tamelijk goed bereik en ideaal voor meerdere vijanden tegelijkertijd.

Natuurlijk speelt iedereen een Soulslike voor zijn uitdaging, en oh wat zit je goed bij deze Koreaanse game. De levels zijn niet heel moeilijk en speel je grotendeels binnen een goed half uurtje wel door. Het level daadwerkelijk finishen is een ander verhaal, zo zijn de bossen namelijk van een ander kaliber dan de vijanden gedurende het level. Soms maak je al snel kennis met de moves van de aankomende boss omdat sommige vijanden één aanval of combo hiervan ook in hun moveset hebben. Je zou de boss enigszins kunnen “leren” door te oefenen op de kleinere enemies, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gemiddeld was ik per boss wel twee uur bezig om hun moveset te leren, om er vervolgens achter te komen dat ze meerdere fases hadden.

Zelf heb ik de game op normal mode gespeeld, maar voor mensen die niet bekend zijn met Soulslike games is er ook een easy mode waardoor Khazan meer schade uitdeelt en vijandelijke petsen minder pijn doen. Deze wordt al snel bekend gemaakt nadat je even op je plek gezet wordt door de eerste boss. Mocht je switchen naar easy mode dan kun je niet terug naar normal mode, let hier dus goed op!

Grafisch en performance

Op het grafische aspect van de game was ik al direct verliefd. Op gamescom was The First Berserker: Khazan aanwezig, en een titel waarvan ik nog nooit gehoord had, maar de artstyle al direct geweldig vond. De game heeft een mix van artstyles; karakters hebben een 3D anime style gepaard met een lichte vorm van cell shading, terwijl de omgeving ook nog eens een realistisch aspect toevoegt.

De karakters, zowel als vijanden en bosses, reageren op schade die jij toe doet in combat want bloed is niet te missen in The First Berserker: Khazan. Op grotere vijanden zie je bijvoorbeeld verschillende snijwonden die je hebt toegedaan met je wapens en is iedere keer anders, dit geeft de game net wat meer diepte en het bloed is gewoon vitaminen voor de ogen.

De game heb ik zelf gespeeld op de PlayStation 5 Slim in zowel performance mode als quality mode. In performance mode heeft de game een lagere resolutie, maar hanteert het een zeer stabiele 60FPS. In quality mode ziet alles er haarscherp uit maar heb je een gevariëerde FPS van 45-60. Mijn voorkeur ging uit naar performance mode omdat de gameplay net iets scherper wordt qua input tijd wat natuurlijk belangrijk is bij de moeilijke bossfights!

Verdict

The First Berserker: Khazan is een lineaire soulslike game waarin spelers Khazan volgen, een verbannen generaal die zoekt naar antwoorden op verraad. Het biedt uitdagende boss fights, aanpasbare skill trees en diverse vijanden. Grafisch combineert het een 3D anime-stijl met realistische omgevingen. De game begint langzaam maar komt snel op gang en zult ook snel een plek in jouw hart veroveren tot een van de betere soulslike games van de afgelopen tijd.