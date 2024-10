Turtle Beach introduceert bijzondere controller

De Turtle Beach Stealth Pivot draadloze Smart Controller is wel een hele bijzondere! Turtle Beach brengt de laatste tijd enorm veel innovatieve hardware op de markt en die line-up wordt vandaag weer versterkt met iets dat we nog niet echt eerder gezien hebben.

Deze Stealth Pivot, zoals Turtle Beach ‘m noemt, is een draadloze Xbox en PC controller met een boel pro features. Maar de meest opvallende feature is toch wel de optie om je controller binnenstebuiten te draaien. Dit om de controller aan te kunnen passen naar een fighting gamepad. Zij noemen dit de ‘roterende knopmodules’. Je kan jouw joysticks indrukken en vervolgens beide modules draaien om je controller om te toveren tot iets volledig nieuws. Daarnaast heeft de controller 4 buttons die je volledig zelf kan mappen. Je kan profielen on-board wisselen nadat je ze aanmaakt via de PC en er zitten zelfs wat audio functionaliteiten op. Check ’t design hier!

Turtle Beach durft

De controller werkt met een USB-A adapter op jouw PC. Ook zit er een Bluetooth module in de controller, zodat je deze kan gebruiken op je Android apparaten! Wil jij hem op je Xbox gebruiken? Dan werkt deze controller via een bekabelde verbinding. Er zit een klein schermpje op de controller die alles dat jij moet zien kan displayen. De controller zal een batterijduur hebben van ongeveer 20 uur en kan met USB opgeladen worden. Het design van de controller is vrij aan de drukke kant, maar dit lijkt wel op iets dat zomaar eens de nieuwe innovatie op controller gebied kan worden. Tegenwoordig zien we steeds minder bedrijven die iets nieuws durven te doen, maar Turtle Beach waagt zich hier enorm aan. Als de controller laat blijken dat deze lekker in de hand ligt en ook nog eens een duurzaam design heeft, dan kan het zomaar een hit worden voor veel soorten gamers. Of je nu soms een retro game speelt tussen de AAA-titels, of misschien een potje Tekken, de Stealth Pivot lijkt het allemaal in huis te hebben!

The Stealth Pivot Wireless Smart Controller is designed for revolutionary gameplay. The Stealth Pivot’s rotating button and stick modules quickly switch between core button layouts including FPS, action, and racing games on one side, and revolved layouts for fighting and retro games on the other side.

Wat vind jij van de gewaagde design keuzes die Turtle Beach maakt met deze controller? Laat het ons zeker even weten!