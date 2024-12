Crimson Desert komt laat in 2025

Na een enorm toffe gameplay demo op Gamescom 2024, werden Jordy en ondergetekende verliefd op Crimson Desert. Ik zelf, als iemand die honderden uren in Black Desert Online heeft zitten, is een single player ervaring in die wereld een gegeven. Crimson Desert lijkt dit waar te gaan maken, laat in 2025!

Deze release window werd bekendgemaakt tijdens The Game Awards van 2024. Crimson Desert kreeg ook een trailer met bekende beelden en een aantal nieuw beelden. Check die zeker even hier beneden. Maar, we waren allemaal in spanning voor een release datum, al lijkt het erop dat we op een precieze datum nog wel even kunnen wachten. Maar, deze actie RPG is het wachten waard, want het lijkt erop dat dit een bijzondere gaat worden. Er zitten enorm veel unieke mechanics in de game, een aantal kan je in de volgende trailer zien…

”Here begins the saga of Pywel, a continent swept by war for unprecedented power. Endless challenges and threats arise as the portents of calamity throughout the land begin to unravel. Join Kliff and the Greymanes on their epic journey as they engage in fierce battles to save Pywel from an impending catastrophe.”

”Crimson Desert is an open-world action-adventure game developed by Pearl Abyss, aiming for a global release on console and PC platforms. Through vibrant storytelling and intense action, Crimson Desert depicts realistic characters and narratives that revolve around the members of the Greymanes fighting to achieve their noble mission. Experience the beautiful yet brutal continent of Pywel, where you will witness the conflicts and epic sagas surrounding Kliff, the leader of the Greymanes, as his mission takes him on an unforgettable journey.”