Heroes Made in Asia krijgt upgrade!

Heroes Made in Asia is al enkele jaren het drukst bezochtste conventie van Nederland en de cijfers weerspiegelen dit ook! Dit jaar krijgt de conventie een upgrade en zal het verhuizen naar een grotere locatie voor nog meer plezier en lekker eten!

Over drie maanden is het weer zover en zullen de deuren van Heroes Made in Asia weer open gaan. Dit keer op een andere locatie die niets minder dan bekend is bij zowel iedereen. Deze leuke bijeenkomst voor anime, game én comic fans gaat dit jaar plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht op 15 én 16 maart 2025!

Nieuwe locatie, dezelfde sfeer

Het bekende evenement rondom Aziatische pop- & gaming cultuur verhuist voornamelijk omdat het de Evenementenhal in Gorinchem is ontgroeid.

Vanuit de Jaarbeurs in Utrecht kan de organisatie meer aanbieden als het neer komt op workshops, masterclasses én foodstands. Ook willen zij de algehele ervaring verbeteren en een grotere beursvloer betekent meer ruimte en meer flexibiliteit!

Voor iedereen wat op het programma!

Tijdens Heroes Made in Asia is er genoeg te zien en te beleven. Kijk je ogen uit bij de cosplay catwalk, moedig de beste gamers aan uit de regio bij een van de gametoernooien of doe zelf mee! Ook is het dé place-2-be om jouw favoriete (stem)acteurs en tekenaars te ontmoeten en eventueel een foto of handtekening te scoren.

Het programma staat ieder jaar bom vol activiteiten, workshops en masterclasses. Leer bijvoorbeeld Japanse kalligrafie, het verbeteren van jouw cosplays of haal je innerlijke stemacteur naar boven. Mocht je niet geïnteresseerd zijn in de workshops of masterclasses dan kun je uiteraard wat goodies scoren op de market! Er is dus voor iedereen wat wils op de conventie om te doen en te zien!

Lekkernijen in overvloed

Natuurlijk gaan we de foodstands ook terug zien, dit jaar zelfs meer aanbod dan voorheen. Bezoekers kunnen kiezen uit verschillende kraampjes die in het thema staan van verschillende landen. Zo kun je Takoyaki uit Japan scoren bij de ene stand en Gimbap scoren uit Zuid-Korea bij de andere. Een uitstekende kans om nieuwe gerechten en hapjes uit verschillende landen te proberen.

Ook zullen er dit jaar weer kookworkshops zijn waarbij je gratis kunt kijken. Zo kun jij je kookkunsten tillen naar een nieuw niveau!.

Lijkt dit evenement je interessant of wil je nog een keer terug? Haal snel de early bird kaarten op de website van Heroes Made in Asia, zorg dat je erbij bent!