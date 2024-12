The Blood of Dawnwalker wordt bijna onthuld

Ken je die ene game The Witcher 3? Een game over die ene Witcher van The Wolf school. Nou, een aantal Rebelse Wolven van CD Project RED hebben de studio verlaten na de release van The Witcher 3 om hun eigen studio op te richten met de naam Rebel Wolves. Hun eerste game The Blood of Dawnwalker staat op het punt om volledig aangekondigd te worden.

Megaveel is nog niet bekend over The Blood of Dawnwalker. Wat we wel weten is dat het een open-world RPG zal zijn met een duister fantasy thema net zoals The Witcher. De studio blijft dus zeer dichtbij hetgeen ze bekend mee zijn en hopen hiermee hun eigen pad te bewandelen. Door middel van een trailer kondigt de studio aan dat de volledige reveal zal plaatsvinden op 13 januari om 22:00 (Nederlandse tijd) en de onthulling zal ongeveer 45 minuten duren.

An enigmatic place, home to the events of The Blood of Dawnwalker, developed by the talented minds of @RebelWolvesDevs. Have a glimpse of #Dawnwalker at /DawnwalkerGame Twitch channel, until the Full Wolf Moon – on January 13th. The Blood of Dawnwalker is the first chapter of Rebel Wolves’ brand new role-playing saga — a single-player open-world dark fantasy action-RPG with a strong focus on story and narrative. Developed on Unreal Engine 5 for PC, PlayStation 5 and Xbox.

– Rebel Wolves

Het is al enige tijd bekend dat de game aanstaande is, dit werd de wereld in geholpen door een aantal geruchten waarop Rebel Wolves uiteindelijk heeft gereageerd dat de game eraan zit te komen. Dit was aan het begin van dit jaar op 15 januari. Ongeveer een jaar later zal de game dan officieel echt aangekondigd worden. Ook weten we al een geruime tijd dat Bandai Namco de studio gaat helpen met het publiceren van de game.

Usually we don’t comment on rumours. However, since we’ve heard something through the grapevine… Yes, we are working on Dawnwalker! pic.twitter.com/oVshT2n0l5 — Rebel Wolves 🐺🐺🎮 (@RebelWolvesDevs) January 15, 2024

Kijk je uit naar een nieuwe open-world dark fantasy RPG van een aantal CD Project Red veteranen?