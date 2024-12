Review: Skydance’s Behemoth

De makers en uitgevers van de ontzettend succesvolle The Walking Dead: Saints and Sinners games in VR kwamen onlangs met een gloednieuw VR avontuur voor PlayStation VR2 en Meta Quest. Dan hebben we het natuurlijk over Skydance’s Behemoth. Een VR game die als een toren hoog boven veel andere VR avonturen uitsteekt.

Van een VR game heb je een aantal verwachtingen. Het is altijd anders dan een traditionele game die je met een controller of muis en toetsenbord speelt. in een VR game wil je nog meer ondergedompeld zijn en wil je het gevoel hebben dat je thuis hoort in deze wereld en er mee kunt spelen. Veel VR games geven je tegenwoordig nog steeds een te veilige manier om te spelen waardoor je het gevoel hebt dat je vanuit een glazen vliegende bol in de wereld zit, maar je eigenlijk niet veel kunt doen en de wereld onvoldoende reageert op jouw aanwezigheid. Skydance’s Behemoth doet eigenlijk bijna alles wat je wilt van een VR game. Het dompelt je onder in een interessante en mooie wereld, laat je spelen met de omgeving en laat alles best wel echt aanvoelen, waardoor je echt het gevoel hebt dat je thuis hoort in deze wereld en je hier volledig in op kunt gaan.

Top notch VR

Skydance weet hoe het VR games moet maken. Dat hebben ze laten zien met de The Walking Dead IP en dat doen ze nu ook met Behemoth. In deze game spelen we een krijger met een magische kracht. Het is aan ons om de wereld te redden van de torenhoge reuze monsters. Dit doen we met een heel arsenaal die we bij ons dragen terwijl we de wereld van deze game bewandelen, beklimmen en leegruimen van alles wat in onze weg staat. En daarmee heb ik eigenlijk ook wel de kern van het verhaal te pakken. Versla het dreigement in de vorm van reuzen om de wereld te redden. Laten we dat maar gaan doen dan.

In deze VR game is bijna alles gebaseerd op echte natuurkunde. Dat zegt zo natuurlijk niet veel, maar in praktijk betekent dit dat de game niet per se heel game-y is, maar dat alles gegrond is en ook zo aanvoelt. Zo zijn er een tal van verschillende wapens, waaronder dolken, zwaarden, bijlen, hamers, gigantische zwaarden en nog veel meer. Alles heeft een eigen gewicht en ook al voel je dat niet aan, simuleert de game het gewicht wel. Een groot zwaard kan je namelijk niet met één hand gebruiken, want dan zakt je hand simpelweg met het zwaard direct naar beneden. Door deze met twee handen vast te pakken en hard of zacht te zwaaien voel je precies wat je doet. Waar VR vaak uitgaat van acties op basis van simpele bewegingen, moet je in Skydance’s Behemoth echt doen alsof het echt is, om te laten gebeuren wat je wilt dat er gebeurt.

Dit is enorm tof gedaan en het voegt ook echt toe aan het gevoel van realisme. Het trekt me diep in de game, maar het is om momenten ook best vermoeiend. Doen alsof je met een zwaar zwaard slaat om achter elkaar 5 vijanden uit te schakelen is bijna net zo vermoeiend in deze game, als het uitziet in de game. Hierdoor wissel ik vaker ook van wapen en pak ik tussentijds twee dolken om sneller te zijn en minder inspanning te moeten geven om de klus te klaren. Het is lastig te beschrijven hoe goed het spelen van deze game voelt, maar het voelt echt als iets wat de definitie van VR moet zijn.

Een beetje van alles

Skydance’s Behemoth is een beetje van alles wat. Van toffe hand-to-hand combat met kleine vijanden, tot bossfights met nauwe timing als een Dark Souls game in VR tot filmische momenten waarbij je het opneemt tegen torenhoge wezens. Gedurende deze game doe je dit allemaal om de beurt terwijl je ruïnes van kastelen verkent, over bergtoppen loopt en door weer en wind in de buitenlucht je weg vooruit zoekt. Klimmen en klauteren is ook van de partij en ik vind dat deze game het allemaal op een gezonde manier afwisselt. Waar je zag dat Horizon Call of the Mountain de speler vooral veel laat klimmen, zie je hier veel meer afwisseling tussen klimmen, ontdekken en combat. Allemaal in een level-based game die wel ontzettend lineair is van ongeveer een uur of 15.

De game biedt de speler ook genoeg mogelijkheden om gameplay naar eigen smaak in te stellen. Om te beginnen zijn er enkele VR-instellingen om aan te passen zodat de game zo comfortabel voor je voelt als je wilt. Deze instellingen zijn aan te passen als je ze tijdens het spelen wilt veranderen. Verder zijn er verschillende wapens om uit te kiezen, waaronder heel veel hand-to-hand wapens, maar ook een pijl en boog en enkele mogelijkheden om de omgeving in te zetten om vijanden uit te schakelen. En alhoewel het verhaal over het algemeen mee lift vanuit de achterbank, liggen er hier en daar verschillende dingen verstopt die je extra lore en context geven over de game.

Geen Mura!

De grootste overwinning voor Skydance’s Behemoth zijn nog wel de visuals. De game ziet er ontzettend gaaf en scherp uit op de PlayStation VR2 met weinig onscherpe textures en absoluut geen “mura” effect. Zelfs niet in de donkere ruimtes! Mura is een vervelende bijwerking van VR waarin het lijkt alsof je door een raam naar je game kijkt. Een raam dat vaak statische vlekken heeft waardoor het lijkt alsof er een gigantische film-grain wordt toegepast. Veel games, vooral in donkere ruimtes hebben hier enorm veel last van, maar gelukkig komt dit helemaal niet voor in Behemoth. Het is tot nu toe de mooiste echte VR game die ik heb gespeeld. Hierbij sluit ik games uit die bedoeld zijn als showcase waarbij gameplay een minder grote rol speelt.

So far Behemoth is f%€&ing amazing on PSVR2. @SkydanceGames pic.twitter.com/RHsWS2zcYD — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) December 10, 2024

Verdict

Skydance’s Behemoth is hoe een VR game hoort te zijn. Het dompelt spelers helemaal onder in de wereld met realistische besturing, ongelofelijk mooie graphics voor VR op PlayStation VR2 en interessante gameplay elementen met filmische scenes en gevechten. Ondanks de redelijk korte duur van een uur of 15, zie je binnen de eerste twee uur veel van wat de game te bieden heeft en kan het repeterend zijn. Gelukkig stoorde ik mij daar niet aan, puur omdat de combat en de traversal in deze game ontzettend fijn en leuk is, waardoor ik me van het begin tot het eind ontzettend heb vermaakt. Het verhaal is helaas niet heel interessant, dus als je echt op zoek bent naar een meeslepend verhaal die je door de game trekt, gaat Behemoth je niet ver trekken. De game moet het echt van de combat en VR-elementen hebben. Dat zit gelukkig, meer dan goed.