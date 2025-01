South of the Midnight toont nieuwe beelden

Tijdens de Xbox Developer Direct zijn er nieuwe beelden getoond van South of the Midnight. De developers gaan dieper in op de game met nieuwe cutscenes en uitleg over het spel.

Tijdens de Developer Direct zijn dus meer details getoond van South of the Midnight, Zo zien we meer van de gameplay en combinaties die je kunt uitvoeren in het spel, zien we de upgrades die je kunt uitvoeren en nog veel meer!

South of the Midnight

Het spel laat je verschillende regio’s bezoeken elk met een unieke sfeer en vijanden. De bossfights hebben ook allemaal meerdere stages voordat je uiteindelijk de vijand hebt verslagen.

Hazel

Je speelt met het karakter Hazel, welk op zoek gaat naar haar moeder. Tijdens deze zoektocht komt zij dus meerdere andere vijanden en personages tegen. Met haar magische krachten probeert zij zich staande te houden.

Story trailer

Waar we veel woorden kunnen vuilmaken om het verhaal van South of the Midnight uit te leggen is het natuurlijk altijd beter om het met eigen ogen te zien. Bekijk hieronder dus snel de eerste beelden: