De PlayStation Plus Essential games van februari 2025

Februari wordt een hartstikke drukke maand voor gamers. We beginnen de maand met Kingdom Come Deliverance en sluiten deze af met Monster Hunter Wilds. De kortste maand van het jaar zit tot de nok toe gevuld met games, maar als al deze nieuwe releases niets voor jou zijn, zijn dit de PlayStation Plus Essential games die je “gratis” mag gaan checken.

De nieuwe PayStation Plus games van februari zijn vanaf dinsdag 4 februari te spelen als je een actief PlayStation Plus Essential abonnement hebt (de goedkoopste). Je gaat met deze line-up aan de slag met de volgende 3 games:

Payday 3 voor de PlayStation 5

High on Life voor PlayStation 4 en 5

Pac Man World Re-Pac, ook voor PlayStation 4 en 5.

Laatste jaar voor de PlayStation 4

Sony gaat afscheid nemen van de PlayStation 4 games in het maandelijkse PlayStation Plus aanbod. Via de PS Blog geeft Sony aan dat de natuurlijke shift van PS4 naar PS5 gestaag verloopt en ze daarom minder vaak PS4-titels gaan opnemen in de PlayStation Plus titels. Dit heeft uiteraard geen effect op alle games die al in je catalogus zitten, maar vanaf januari 2026 zullen PS4-titels voor Plus nog maar heel sporadisch voorkomen en gaat Sony de focus meer leggen op PS5-games.

Ga jij aan de slag met de plus games van februari?