Dredge makers Black Salt Games beginnen Saltworks Entertainment

Black Salt Games, de makers van indie-hit Dredge, zijn een eigen overkoepelende studio begonnen met de naam Saltworks Entertainment. Onder deze paraplu vallen onder andere Canvas City van Disc2 Games en de nieuw toegevoegde Team Trifold met hun aanstaande game Nothing Lost.

Enkele jaren geleden bracht Black Salt Games nog Dredge uit. Vandaag de dag zijn ze een ondersteunende studio die drie ontwikkelteams steunt bij taken waar kleine indiestudio’s te klein voor zijn, waaronder bedrijfsvoering, marketing, QA, localization en publishing. Na succesvol uit te hebben gevonden hoe het werkt met Dredge, helpen ze een handje bij net zo’n creatieve kleine studio’s als ze zelf zijn geweest.

“We really enjoy being a small development team,” zegt Nadia Thorne, CEO bij Black Salt Games. “We find it works well to keep development teams small and creatively focused, while sharing the resources and experience that it doesn’t make sense for the teams to necessarily have on hand across the full development of a game.”

Alle drie ontwikkelstudio’s in Christchurch, Nieuw-Zeeland, worden nu geholpen door de studio achter Dredge. Diezelfde studio heeft in een persbericht een teaser laten zien voor hun nieuwe project. Ze zijn bezig met een hele nieuwe wereld, maar willen er nog niet al te veel over prijsgeven. Wel lijken ze de toon van de 2023-hit in leven te houden met hun nieuwe project. Zie hieronder de teaser:

Saltworks heeft via de drie studio’s nu dus minimaal drie games in ontwikkeling. Dit zijn:

Heb jij een of meerdere games van Saltworks Entertainment op je lijstje staan om in de gaten te houden? Wij houden je op de hoogte.