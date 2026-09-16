Wo Long 2: Wings of Ember krijgt release datum

Team Ninja en Koei Tecmo hebben eindelijk een releasedatum geplakt op Wo Long 2: Wings of Ember. Vooruitlopend daarop kun je vanaf vandaag tot en met 30 september gratis de Alpha Demo spelen, met onder meer online multiplayer voor drie spelers en een eerste blik op het verhaal.

Sinds Team Ninja de sequel op Wo Long: Fallen Dynasty eerder dit jaar onthulde tijdens een Xbox Games Showcase, was het vooral wachten op concrete details. Die zijn er nu: Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt op 4 maart 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox op pc en Steam, en is vanaf dag één beschikbaar via Xbox Game Pass. Het origineel, dat inmiddels de kaap van vijf miljoen spelers wereldwijd is gepasseerd, bouwde een stevige reputatie op als toegankelijkere spirituele opvolger van de Nioh-reeks, met dezelfde Chinese-vechtkunst-georiënteerde combat maar wat vergevender qua gameplay.

Wraak, Liu Bei en de aanloop naar de Rode Klippen

Wings of Ember speelt zich af in 208 na Christus, kort na de gebeurtenissen van Fallen Dynasty. Het dorp van onze naamloze protagonist wordt verwoest wanneer de troepen van Cao Cao erdoorheen trekken op weg naar een invasie van Jing Provincie, waarna het hele land afglijdt naar oorlog terwijl demonen vrij spel krijgen. Gedreven door wraak baan je een weg vrij voor Liu Bei in zijn strijd tegen Cao Cao, voordat hij zich aansluit bij Sun Quan in Jiangdong.

Voor kenners van de Three Kingdoms-periode is dat een veelbelovende keuze: de Slag om de Rode Klippen geldt als een van de meest legendarische veldslagen uit de Chinese geschiedenis, en precies het soort decor waar Team Ninja’s demonische versie van het verhaal goed op zijn plek lijkt te vallen.

Gevechten met meer acrobatiek dankzij Insight Skills

Op het slagveld zelf keert de bekende, snelle combat van Wo Long terug, die aanval en verdediging combineert, maar nu aangevuld met nieuwe acties die exclusief zijn voor dit vervolg. De belangrijkste toevoeging heet Insight Skills: hiermee ontwijk je vijandelijke aanvallen en gebruik je het terrein actief in je voordeel om tegenaanvallen in te zetten, of het gevecht te draaien naar jouw voordeel wanneer je in de minderheid bent. Volgens Team Ninja maakt dat de gevechten niet alleen acrobatischer, maar ook spannender en dodelijker dan het vorige deel.

Open velden die iconische veldslagen naspelen

Wo Long 2: Wings of Ember belooft daarnaast meer vrijheid dankzij dynamische open velden die bekende veldslagen uit de Three Kingdoms-periode naspelen, zoals de Slag om Changban en de Slag om de Rode Klippen. Spelers kunnen deze nieuwe omgevingen vrij verkennen, van vestingen die in bergen zijn uitgehouwen tot valleien die geheimen bewaren.

Wat zit er in de gratis Alpha Demo

Wie niet tot maart wil wachten, kan nu al aan de slag. De gratis Alpha Demo is namelijk vanaf vandaag tot en met 30 september te spelen op Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox op pc en Steam.

De Alpha Demo geeft een eerste op de game, inclusief een character creation-systeem dat nog volop ontwikkeling is en online multiplayer voor maximaal drie spelers. Spelers kunnen het open veld van Changban verkennen, zich aansluiten bij het leger van Liu Bei in verschillende gevechten tegen de troepen van Cao Cao, en demonen tegenkomen die geïnspireerd zijn op legendarische Chinese klassiekers.

Wie de demo uitspeelt, krijgt de Fledgling Phoenix Helmet cadeau om in de volledige game te gebruiken.

Verschillende edities van Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long 2: Wings of Ember heeft twee edities. Een standaard editie én een Digital Deluxe editie, beiden zijn beschikbaar voor pre-order.

De Digital Deluxe editie bevat naast een code van de game, een Season Pass, de Season Pass-bonus in de vorm van de Creator God Armor Set, en drie exclusieve extra’s: een digitaal artbook, een digitale mini-soundtrack en de Shitieshou Hat.

Iedereen die de game pre-ordert, in fysieke of digitale vorm, krijgt als vroege-aankoopbonus de Harvest God Armor Set. Wie vóór 4 maart 2027 een digitale versie pre-ordert, krijgt daarbovenop de Creator Goddess Garb set als extra bonus.

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Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt op 4 maart 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox op pc en Steam, en is vanaf dag één beschikbaar via Xbox Game Pass.