Aniimo lanceert vandaag, maar wat is het?

Aniimo is een game die vaker tijdens showcases voorbij komt gelopen. Het is een monster collecting game, denk aan Palworld of Pokémon. Maar, net zoals Palworld, doet ook deze game het net dat beetje anders. De game lanceert vandaag, dus wat ga je spelen wanneer je deze game installeert?

September is een ziekelijk volle maand aan games als RuneScape Dragonwilds, Control Resonant, Wolverine en nog veel, veel meer. Het kan dus zijn dat specifiek deze titel volledig langs je af is gegaan. Aniimo is een free-to-play open world RPG van pawprint Studio, waarin je wezens genaamd Aniimo vangt en gebruikt voor gevechten en life-sim elementen. De wereld waarin je speelt heet Idyll en je speelt als een zogenoemde Pathfinder. De vergelijking met andere game zit hem in het vechten, trainen en evolueren van je Aniimo.

Maar, wat Aniimo anders maakt is de focus op online multiplayer, een actievere manier van combat én de grote open wereld vol kleur en detail. Welke Aniimo je waar en wanneer tegen gaatk omen, is afhankelijk van veel factoren zoals weersomstandigheden, tijd én habitat. Je kan Aniimo vangen met Aniipods, die je ook als val kan gebruiken. De game stimuleert ook echt de life-sim elementen, zoals het door de wereld trekken met je wezentjes en echt een leven met ze doorbrengen.

Twining is winning

Een van de belangrijkste manieren waarop de game zich probeert te onderscheiden, is het zogenaamde Twine-systeem. Je stuurt je wezens namelijk niet alleen het gevecht in, maar kunt ook veel directer gebruikmaken van hun vaardigheden. Door met een Aniimo te ‘Twinen’ krijg je toegang tot eigenschappen en vaardigheden van dat wezen. Dat kan tijdens gevechten van pas komen, maar speelt ook een rol bij het verkennen van de wereld.

Het zorgt er tegelijkertijd voor dat het verzamelen van verschillende soorten Aniimo een praktisch doel heeft. Een nieuw wezen kan niet alleen een aanvulling op je collectie zijn, maar je ook nieuwe mogelijkheden geven tijdens je avontuur. Denk aan verschillende manieren van mounten, of daadwerkelijk interactie met de wereld opzoeken.

Alleen of samen op avontuur

Hoewel je de game alleen kunt spelen, bevat de game ook online multiplayer. Je hoeft de wereld van Idyll dus niet volledig in je eentje te verkennen. Dat past bij de opzet van Aniimo als een game die langere tijd doorontwikkeld moet worden. In plaats van een traditioneel spel dat je één keer koopt en uitspeelt, verschijnt Aniimo als free-to-play titel. De game is gratis te downloaden en bevat in-game aankopen.

Wat de game op langere termijn precies gaat bieden, zal daardoor mede afhangen van de ondersteuning na de release. Nieuwe Aniimo, evenementen en uitbreidingen kunnen ervoor zorgen dat spelers regelmatig een reden krijgen om terug te keren naar Idyll.

Waar kun je Aniimo spelen?

De game is vanaf vandaag, 16 september, verkrijgbaar op PC, PS5 en XBOX. Op pc kun je de game via Steam en de Epic Games Store downloaden. Spelers op een smartphone of tablet moeten nog iets langer wachten. De versies voor iOS en Android staan gepland voor 23 september.

De game ondersteunt daarnaast cross progression tussen ondersteunde platformen binnen dezelfde server. Daardoor hoef je niet noodzakelijk helemaal opnieuw te beginnen wanneer je op een ander apparaat verder wilt spelen.