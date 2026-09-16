Tokyo Game Show 2026 | Stranger Than Heaven laat meer zien

Stranger Than Heaven laat al een tijdje indrukken achter bij Yakuza fans en spelers die een cinematische ervaring zoeken. De game heeft daarnaast veel unieke features en behoudt toch het hart van de franchise waar het ooit begon. Tijdens TGS 2026 laten ze meer zien!

Tokyo Game Show 2026 is al langzaam aan het opstarten, zo krijgt Wo Long 2 een releasedatum en zullen we het hele weekend veel streams zien, met nieuwe gameplay, nieuwe games en meer releasedata. Stranger Than Heaven trapt in ieder geval af met leuke nieuwtjes.

Ze laten een vrij lange demo zien, waar we meer van het verhaal te zien krijgen. Zo loopt de main character in een steegje met een vrouwenpruik op. Hij wordt gevolgd door de politie en probeert zichzelf te laten verdwijnen.

Wat direct opvalt, is dat de graphics er al stukken beter uitzien dan tijdens onze Gamescom demo. De cinematics zijn ook erg filmisch, wat menig fan zeker zal bevallen. Ook zien we meer over de combat, waar je zoals we besproken hebben in onze Gamescom video, alle ledematen zult moeten benutten.

Vervolgens spreken de hoofdontwikkelaars ons aan met een aantal bedankjes voor het kijken. Ook laten ze de Collector’s Edition zien, die eerder al werd aangekondigd met vinyl en alles erbij!

Makoto door de jaren

De game begint in 1915 en loopt door tot 1965, waarbij we telkens sprongen van een aantal jaar maken. Gedurende een groot deel van zijn leven volgen we hoofdpersonage Makoto Daito, wiens bestaan volledig in het teken staat van showbizz en criminaliteit. We zien niet alleen hoe Makoto opgroeit en zich ontwikkelt tot een volwassen man, maar ook hoe Japan door de jaren heen verandert.

De periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog speelt daarbij een belangrijke rol. De oorlog heeft vanzelfsprekend een enorme impact gehad op Japan en die veranderingen zien we ook duidelijk terug in de wereld om je heen.

Zoals we van de Yakuza-games gewend zijn, zijn er daarnaast verschillende minigames te spelen. In de demo hierboven zien we onder andere Five Finger Filet en meerdere kaartspellen voorbijkomen. Ook is de cameramodus te zien, die vanaf de eerste dag beschikbaar zal zijn.

Naast het verbeteren van je fysieke eigenschappen kun je via deze minigames ook de mentale capaciteiten van Makoto verder ontwikkelen. Omdat het verhaal zich over meerdere decennia afspeelt, veranderen de beschikbare minigames bovendien mee met de tijdsperiode waarin je je op dat moment bevindt. Zo blijft ook dit onderdeel van de game gedurende Makoto’s leven veranderen.

Hiroshima en Osaka

Vanaf 1929 speelt een deel van het verhaal zich af in Hiroshima. Naast allerlei activiteiten die je er kunt ondernemen, zie je hier ook steeds meer invloeden van de westerse cultuur terug. Dat uit zich onder andere in de kleding, maar ook in de mensen die je op straat tegenkomt. Japan dreef in deze periode steeds meer handel met het Westen en kreeg daardoor ook te maken met nieuwe culturele invloeden.

Vanaf dit moment kom je dan ook vaker westerse personages tegen. Het laat zien dat RGG veel aandacht heeft besteed aan de historische ontwikkelingen van Japan en deze ook daadwerkelijk in de spelwereld probeert te verwerken. Daarnaast worden er in Hiroshima flink wat gebouwen toegevoegd die je daadwerkelijk kunt betreden, waardoor de stad een stuk levendiger aanvoelt.

In Hiroshima begint ook het Yakuza-gedeelte van het verhaal nadrukkelijker naar voren te komen. Ergens gedurende dit hoofdstuk lijkt er een belangrijk kantelpunt te zijn waarop Makoto Daito steeds verder betrokken raakt bij criminaliteit en de Japanse onderwereld.

Vervolgens maken we de overstap naar Osaka in 1943. Hier speelt showbizz een grote rol, terwijl tegelijkertijd de chaos van de Tweede Wereldoorlog steeds nadrukkelijker aanwezig is. Osaka is opvallend uitbundig, met veel verlichting, entertainment en feesten. Daar staat echter een gespannen sfeer tegenover. Niet alleen binnen de onderwereld van de Yakuza lopen de spanningen op, ook de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn steeds duidelijker voelbaar.

Ryosuke Horii omschrijft Osaka tijdens de stream dan ook treffend als “de stad van licht en schaduw”. Aan de ene kant is er het kleurrijke en uitbundige nachtleven, terwijl aan de andere kant de dreiging van oorlog en criminaliteit voortdurend op de achtergrond aanwezig is.

SHOWBIZ

Vanaf dit moment wordt SHOWBIZ een belangrijk onderdeel van de game. Hierbij draait het om het runnen van meerdere theaters waarin je muziekoptredens en andere shows organiseert. Makoto Daito blijkt een ware showman te zijn en die kant van zijn persoonlijkheid komt hier dan ook sterk naar voren. Hij ziet zichzelf als promoter en krijgt de verantwoordelijkheid om de verschillende shows tot een succes te maken.

Tegelijkertijd neemt Makoto steeds meer de rol van producent op zich. Muziek herkennen en componeren speelt daarbij een grote rol, maar je moet ook op zoek naar getalenteerde artiesten die je voor je shows kunt inzetten.

SHOWBIZ is bovendien een belangrijke manier om geld te verdienen. Je gaat op zoek naar nieuwe artiesten, hangt posters op om je shows te promoten en verzamelt muziek door goed te luisteren naar de geluiden die je in de spelwereld tegenkomt. Op die manier bouw je steeds verder aan je eigen producties. Daarnaast kun je bestaande nummers aanschaffen. Voor de game is bovendien veel originele muziek gemaakt, waaronder een nummer als Labo Bawa Life.

Bij het samenstellen van een show kun je vervolgens live kiezen uit verschillende artiesten, instrumenten en zang. De combinatie die je maakt, heeft invloed op hoe goed de uiteindelijke show wordt. De beste artiesten inhuren kost natuurlijk ook meer geld. Je wilt uiteindelijk winst maken, waardoor je goed moet nadenken over hoeveel je investeert en welke artiesten je voor iedere show inzet. Tijdens de show zelf krijg je prompts, zoals je gewend bent van bijvoorbeeld de karaoke in Yakuza.

Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027. Zin in? Laat het ons weten!