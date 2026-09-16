GXTrust komt met betaalbare GXTrust Rivara ergonomische gamingstoel

GXTrust heeft een nieuwe bureaustoel gelanceerd die rekening houdt met de generatie die is opgegroeid met de Super Nintendo en de originele PlayStation. De GXTrust Rivara Ergonomic Gaming Chair is nu verkrijgbaar met een adviesprijs van € 249,99. Dat is voor wat het wil zijn een best goed betaalbare optie.

GXTrust kennen we een beetje als het instapmerk op de markt, maar de laatste jaren laat GXTrust een hele andere kant van zichzelf zien. Aantrekkelijke samenwerkingen met premium uitvoer en high-end toetsenborden die zich meten met de groten. Het verschil: GXTrust blijft aantrekkelijker qua prijs. En dat geldt precies zo voor de GXTrust Rivara Ergonomic Gaming Chair. GXTrust zegt met deze lage instapprijs niet alleen letterlijk Trust me, maar laat ook zien dat het serieus meedingt.

“We hebben bijna 1300 professionele en consumentenproducten gecertificeerd volgens strenge normen,” zegt een vertegenwoordiger van ErgoCert. “De Rivara Mesh Chair is beloond met een Ergonomic Certification na evaluaties van deskundigen en gebruikers die het product hebben getest op comfort en gebruiksgemak.”

De GXTrust Rivara Ergonomic Gaming Chair heeft een ErgoCert-certificering en is ook EN-1335-gecertificeerd. Het doet dus wat het moet doen. Dat is bij een stoel die ergonomisch beweert te zijn natuurlijk ontzettend belangrijk.

De GXTrust Rivara is volledig verstelbaar en ontworpen voor langdurig comfort. De stoel beschikt over een verstelbare lendensteun, 3D-neksteun en 3D-armsteunen, aangevuld met een ingebouwde beensteun. Dankzij het synchroon-kantelmechanisme met drie standen is de zithouding eenvoudig aan te passen van werken tot ontspannen gamen. De stevige stervoet en klasse 4-gasveer ondersteunen gebruikers tot 150 kg, wat zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.

De stoel is vanaf nu verkrijgbaar met een adviesprijs van € 249,99 bij geselecteerde retailers in de kleuren zwart en wit. Wordt dit jouw nieuwe ondersteunende stoel? Want zeg nu eerlijk, die faux-leather racestoelen in je gamekamer zijn al een beetje uit de mode, toch?