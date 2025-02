Kijk naar State of Play op woensdag 23:00!

Er komt een nieuwe State of Play van PlayStation. Deze wordt op woensdag 12 februari om 23:00 uitgezonden via YouTube. De presentatie duurt meer dan 40 minuten, maar er wordt nog niet verklapt welke nieuwe games onder andere getoond gaan worden.

De enige hint die we krijgen van Sony is dat er veel verschillende games van verschillende studio’s over de hele wereld getoond gaan worden. De hele presentatie duurt iets langer dan 40 minuten en wordt uitgezonden via YouTube en Twitch. De presentatie is in het Engels en in het Japans te zien. Dat laatste geeft ons misschien ook al een kleine hint: Japanse games!

Waar we verder nog ontzettend weinig weten omtrent de games die getoond gaan worden zijn er natuurlijk enkele geruchten die de revue passeren. Zo zou er een Griekse God of War remaster of Remake getoond worden en wordt onder andere de release datum van Hell is Us bekend gemaakt. Deze lekte eerder al uit namelijk. De gelekte datum is 4 september 2025 voor de Standard Edition en 1 september 2025 voor spelers die de Digital Deluxe Edition vooruit bestellen. Stel deze twee games komen inderdaad terug in de State of Play, zijn er nog meer dan genoeg minuten over voor games waar we nog niets over weten.

State of Play returns tomorrow, February 12! Tune in at 2PM PT / 10PM GMT / 11PM CET for news and updates on great games coming to PS5: https://t.co/IAv10cGau9 pic.twitter.com/pIPAvAoWaw — PlayStation (@PlayStation) February 11, 2025

Zit jij klaar?