Tides of Annihilation aangekondigd tijdens State of Play

Wanneer je in de eerste paar seconden van een trailer de stem van Jennifer English (Shadowheart) hoort, dan weet je dat de voice acting in ieder geval niet teleur zal stellen. Een game die op het eerste oog leek op Heavenly Blade, maar heel iets anders bleek te zijn, werd zojuist aangekondigd tijdens de Playstation State of Play van 12 februari 2025.

Tides of Annihilation liet in de aankondiging niet alleen maar fancy CGI zien, maar zelfs al een beetje van de actie georiënteerde gameplay. Een game die veel zal leunen op storytelling, fast-paced combat en mooie effecten en daarmee bij veel actie game fans in het straatje zal vallen. Sowieso lijkt het erop dat we in een tijd zitten waar uitdagende actie games een terugkeer maken. Dan heb ik het niet eens zo zeer over Soulslikes! Gaan we kijken naar exploratie, dan krijg ik zelf hele erge Shadow of the Colossus vibes, jij ook?

When the streets of London are engulfed by an Outworld invasion, the only survivor, Gwendolyn, discovers a mysterious power to command the legendary Knights of the Round Table. Driven by vengeance and the desperate need to save her sister, she embarks on a high-stakes journey across two worlds: a shattered modern London and the mythical Avalon. Unleash the power of mythical spectral knights, battle colossal foes in iconic landmarks, and uncover the truth behind the Gray Fog in this thrilling action-adventure inspired by Arthurian legend. Can you master Gwendolyn’s powers and decide the fate of two worlds?

In de wereld van Tides of Annihilation zal je de samenkomst van 2 werelden mee gaan maken: Modern Londen en een oude, fantasieachtige variant van Londen. In deze wereld zie je meerdere Colossal Knights dwalen door de wereld(en). Deze encounters beloven wat speciaals, als we ontwikkelaar Eclipse Glow Studio mogen geloven. In de komende maanden zal de ontwikkelaar nog meer gaan delen over de game. Uiteraard kan je dat allemaal bij ons terugvinden, tegen die tijd!

Alhoewel er verder nog niks bekend is over Tides of Annihilation’s release datum, weten we dat de game in ieder geval volle bak in ontwikkeling is. Wat vond jij van de trailer? Laat het ons weten in de reacties hier beneden. Op zoek naar nog een actie game? Deze State of Play heeft jouw rug!