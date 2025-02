Rainbow Six Siege X aangekondigd

Het nieuwe seizoen van Rainbow Six Siege werd onlangs onthuld, maar daar hield Ubisoft het niet bij. Naast de aankondiging van een nieuw seizoen, werd Rainbow Six Siege X kort aangekondigd, met een volledige onthulling in maart 2025.

Rainbow Six Siege X is geen nieuwe game binnen de Rainbow Six franchise, maar de grootste overhaul die de bijna tien jaar oude Rainbow Six Siege ooit zal zien. Denk een beetje aan de overstap van Overwatch naar Overwatch 2. Dezelfde game, maar dan toch anders. Siege X moet grote veranderingen teweeg brengen en in een korte teaser zien we al enkele kleine hints, waaronder het veel sneller kunnen bewegen over muren door te kunnen walrunnen.

De overhaul moet de grootste verandering voorstellen voor de game op het gebied van gameplay, graphics, gameplay systemen en meer. Het lijkt er op dat Rainbow Six Siege fundamenteel gaat veranderen, waardoor de tienjarige game wordt opgefrist om misschien nog eens tien jaar mee te kunnen draaien. De volledige onthulling vindt plaats op 13 maart 2025.

Siege X

Op het internet wordt er al veel gespeculeerd over Siege X. Veel oude fans hopen op de terugkeer van een meer duistere versie van Siege, meer in lijn met de game zoals op release. De originele onthulling van Rainbow Six Siege liet en helikopter zien waaruit spelers de missie startte en met deze helikopter zou je ook weer kunnen ontsnappen. Toen de game uiteindelijk verscheen, was dit hele element geschrapt, maar het lijkt er op dat de helikopter terugkeert in een of andere vorm, want in bovenstaande teaser, zien we opnieuw, een helikopter.

Fans hopen dat Siege X nieuwe tactische elementen toevoegt, waaronder missies tijdens de nacht, wat de teaser ook suggereert. Verder zijn er wensen om lampen uit te kunnen schieten en nóg meer gebruik te kunnen maken van de omgeving, zoals het kunnen kapotschieten van gasflessen en brandblussers om het speelveld nog dynamischer te maken.

Wat het uiteindelijk gaat worden, moet nog blijken. 13 maart om 18:00 is de volledige onthulling.