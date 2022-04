Rainbow Six komt naar je smartphone

Rainbow Six Mobile is zojuist officieel onthuld door Ubisoft. Het brengt de kern van de Rainbow games naar je smartphone. Dezelfde strategische gameplay, maar dan in de palm van je handen.

Rainbow Six Mobile lijkt een linearechte kopie te zijn van Rainbow Six Siege en ja, waarom ook niet? Die game is zo succesvol, dat grote aanpassingen ook helemaal niet nodig zijn. Ubisoft denkt er blijkbaar ook zo over. Als we de eerste beelden mogen geloven dan zien we ook dat dit het geval is. Iconische locaties uit Siege keren terug in de mobiele versie. Zo zien we Bank de show stelen in de aankondigingstrailer.

Wederom gaat het om wedstrijden waarin spelers in groepjes van 5 tegen 5 het gaan opnemen. Eén team valt aan en één team verdedigt. Al je tools die je bent gewend uit Rainbow Six Siege komen mee zoals de camera, drone, barricades en de mogelijkheid om muren te slopen met verschillende gadgets. De game bevat de populaire Bomb en Secure Area PvP-modi en de welkbekende Bank en Border maps uit Rainbow Six Siege. Het persbericht benoemd echter locaties en operators uit het bredere Rainbow Six universum. Het kan dus zomaar zijn dat de game lanceert met meer maps en operators die niet speelbaar zijn in Siege. Het kan ook zijn dat deze pas later worden toegevoegd.

Rainbow Six Mobile wordt ontwikkeld door een nieuw team binnen Ubisoft Montreal en de game is uiteraard bedoeld voor iOs en Android apparaten. De game komt met exclusieve modi en aangepaste besturing voor mobiele gameplay. Spelers kunnen zich nu alvast aanmelden om nog vóór release aan de slag te gaan met een van de testsessies. Zodra de game verschijnt is deze Free-to-Play.