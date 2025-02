Review: HP OMEN Transcend 14

Ieder groot merk heeft tegenwoordig een toegewijde gaming tak, zo heeft HP de lijn OMEN die gefocust is op gaming. Vandaag kijken we naar een portable laptop die tamelijk wat in huis heeft.

Veel gaming laptops zijn tegenwoordig groot, zwaar en opvallend. Bij de HP OMEN Transcend 14 kunnen alle drie de termen uit het raam gesmeten worden, mits je wel bereid bent om diep in je zaken te graaien en wat kleingeld kunt missen.

De HP OMEN Transcend 14 gaat voor ongeveer €2599,- euro, maar daarvoor krijg je wel een aantal features terug. Sommige enigszins overbodig en andere weer ideaal.

Deze laptop, zoals je hierboven al kunt zien, is namelijk zeer onopvallend dankzij zijn simplistische design. Wel heeft het enige vorm van customization dankzij het RGB-zonelit toetsenbord. Het 14 inch display helpt namelijk ook mee om de laptop een kleine voetafdruk te geven op je bureau zowel als in je tas.

Ondanks zijn formaat heeft de laptop toch wel wat kracht in huis en kun jij overal je favoriete game spelen of het nodige werk nog even afmaken.

Stevige prijs, in ruil voor..?

De HP OMEN Transcend 14 is uitgerust met hardware die al korte tijd aanwezig zijn op de markt. De laptop heeft 32 GB RAM ter beschikking en gebruikt de nieuwe Intel Core Ultra 9 – 185H als processor. Een nieuwe lijn aan chips van Intel waarmee er specifieke plekken op de chip toegewijd aan AI (Artificial Intelligence) zijn. Nu is deze lijn aan processoren niet heel erg goed ontvangen en zien we in vergelijkenis tot de “normale” Intel Core lijn maar marginaal tot geen verschil in performance, maar wel in prijs.

Als GPU beschikt de laptop over een NVIDIA RTX 4070 8 GB. Een prima grafische kaart om je workload op deze laptop te kunnen uitvoeren en niets mis mee. Houd er wel rekening mee dat een grafische chip/GPU in een laptop altijd minder performance haalt dan zijn volledige variant. Games hebben echter prima kunnen draaien op de ingebouwde GPU.

Niet alleen games hebben baat van de grafische kaart, ook programma’s die we zien in de Adobe Suite zoals Première, Lightroom én Photoshop werken prima. Foto’s en video’s komen ook nog eens extra tot leven op het 14 inch 120 Hz OLED-paneel dat is ingebouwd. Een ideale keuze qua paneel vanwege zijn contrastwaardes, kleuren én lage verversingssnelheden die je nét dat beetje voorsprong geven in competitieve games.

Het display paneel hanteert echter wel wederom een “rare” resolutie aan van 3K (2880×1800, een 16:10 aspect-ratio) met een helderheid van 400 nits.. Dit is de laatste tijd een nieuwe trend die te zien valt bij nieuwe laptops. Zo lijkt het er steeds meer op dat het de industrie standaard 16:9 aspect-ratio, die we nog ruim hanteren op desktop-pc’s, gaan vervangen.

De laptop is verder uitgerust met natuurlijk een zuivere 1080p webcam én ingebouwde dual-array microfoons voor verbeterde geluidskwaliteit. Ideaal voor meetings en als je even snel iets moet opnemen zoals een vlog.

Waar de laptop wel in uitblinkt, is zijn batterij en levensduur. De HP OMEN Transcend 14 bezit namelijk over een 71 Wh lithium-ion polymeer batterij. Laat ik het vertalen van nerd-talk; de batterij kan wel meegaan tot 13 uur bij licht gebruik (zoals video’s of foto’s bekijken), bij zwaardere workloads (games of bewerken van beeldmateriaal) wordt de maximumtijd verkort tot een ruime 8 uur.

Ben je vergeten je laptop op te laden en kan er nog wat juice bij, dat is geen probleem dankzij de 140 W USB Type-C stroomadapter waardoor je je machine binnen 30 minuten tot wel 50% kunt opladen. Zo kun jij je laptop toch nog gebruiken tijdens je busrit, treinreis of vlucht zonder de oplader er bij te hoeven pakken.

…Middelmatige cijfers en prestaties

Genoeg marketing praat van de vorige alinea, nu effe naar de meat en potatoes van deze review.

Een laptop van deze prijsklasse moet natuurlijk ook wat kunnen presteren, vooral als deze de titel “gaming laptop” draagt, niet? Om te kijken wat dit beestje onder zijn motorkap had, ben ik gaan kijken naar wat meer recentere games.

De games zijn getest wanneer de batterij een volle lading had van 100% én deze aan de netstroom was aangesloten. NVIDIA’s DLSS optie is uitgezet om de accurate gerenderde frames te verkrijgen van de GPU. Dit zijn de resultaten:

Call of Duty: Black Ops 6 op Medium Preset – 45 FPS gemiddeld.

Horizon Forbidden West op High Preset – 31 FPS gemiddeld.

Ninja Gaiden 2 BLACK op High Preset – 38 FPS gemiddeld.

Ratchet & Clank: Rift Apart op High Preset – 46 FPS gemiddeld.

Fortnite op High Preset – 49 FPS gemiddeld.

Bij mijn algemene indruk van de laptop dacht ik eerst dat de shaders van games nog niet fatsoenlijk geladen waren. Na dubbelcheck kwam ik er dus achter dat dit de accurate cijfers zijn als het aankomt op de prestaties van de laptop. Helaas is dit niet wat ik had verwacht en vind ik dit best teleurstellend voor een “gaming laptop” die een prijs hanteert van €2599,-

Vaker zien we dat laptops minder presteren dan we verwachten, dit komt voornamelijk door een aantal punten waarmee je bij een laptop te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan thermal throttling van een GPU of lange laadtijden door het gebruik

Helaas is het bij deze laptop een samenhang van verschillende items. Zo zien we dat alles vanaf één SSD-schijf van 1 terabyte gedraaid wordt; zowel Windows 11 als de game die je probeert te spelen. Dit heeft namelijk invloed op de leessnelheid van data omdat één schijf/chip alles moet lezen en schrijven tegelijk.

Ook werkt de keuze van CPU/processor niet echt mee. De Intel Core Ultra-lijn is namelijk een lijn die tamelijk slecht presteert als we kijken op het gebruik van single core workloads; hier vallen games helaas ook onder.

Als kers op de taart maakt het dan ook af laptop GPU’s altijd lager presteren dan hun volledige equivalent, ook heeft temperatuur en interne stroomverdeling naar verschillende componenten binnen de laptop hier ook mee te maken.

Iedere slechte kant heeft een goede kant

Genoeg negatieve woorden, want de HP OMEN Transcend 14 kan meer dan alleen gamen.

De laptop blinkt verder wel uit in zijn productiviteit en keuze van een aantal hardware componenten. Het OLED-scherm komt namelijk heel goed van pas bij het bewerken van beeldmateriaal en content. Ook stelt de 16:10 aspect-ratio net iets meer screen real estate beschikbaar dan een gewoon beeldscherm waardoor je dat beetje detail net iets beter ziet zonder in te hoeven zoomen. Het bekijken van foto’s, films en series is dan natuurlijk ook meer dan plezierig op dit paneel.

Dankzij de Intel Core Ultra processor wordt het werken in Adobe-programma’s nog sneller gemaakt bij het bewerken van foto’s waarbij AI nodig is. Mocht je AI nodig hebben buiten Adobe-programma’s, dan kun je via Microsoft’s Copilot te werk gaan die vliegensvlug reageert dankzij de toegewijde AI TOPS aanwezig op de processor.

Wat mij ook tot verbazing bracht, zijn de speakers die ingebouwd zijn. Deze hebben een zuiver geluid waardoor detail aanwezig blijft, zelfs op een heel hoog volume. Plaats je de laptop op een harde ondergrond zoals een tafel dan wordt het volume nog luider en komen de lage tonen pas echt tot leven. Een alternatief is niet nodig, mits je je reisgenoten wilt laten meegenieten van jouw herrie in het vliegtuig of trein.

All-out op onbelangrijke punten

Een prijs van €2599,- voor een laptop is niet voor iedereen weggelegd. Mocht je bang for your buck willen, dan zit je bij deze laptop er nét ernaast.

De HP OMEN Transcend 14 bezit namelijk over interne componenten die het gewoon nét niet een dedicated “gaming laptop” maken. Zo zien we features terug die niet haalbaar of overbodig zijn.

Het OLED-display is van harte welkom, maar zijn verversingsnelheid zal nooit worden behaald bij het spelen van recente games. Daar mist de laptop simpelweg performance voor. Bij wat lichtere games en enigszins oudere games is dit wel haalbaar mits je de laptop op netstroom aangesloten hebt.

Ook het gebruik van één SSD-opslagschijf met veel capaciteit in plaats van twee gesplitste SSD-opslagschijven om workload te verdelen waardoor de laptop beter zou presteren.

Deze laptop bezit dus veel functies, soms net iets te veel. Hierop zou bijvoorbeeld bespaard kunnen worden of ervoor gekozen kunnen worden om bepaalde hardware te upgraden voor net iets beters dan wat er nu in zit. Helaas een gemiste kans, vooral bij dit prijspunt.

Verdict

De HP OMEN Transcend 14 is een slanke gaming laptop met een prijs van €2599,-. Hij heeft een simplistisch design, een 14 inch 3K OLED-scherm en RGB-verlichte toetsen. Qua hardware beschikt de laptop over 32 GB RAM, een Intel Core Ultra 9 – 185H processor en een NVIDIA RTX 4070 8 GB GPU, geschikt voor games en productiviteit.

Echter, de gaming prestaties zijn tamelijk teleurstellend vanwege de single-core beperkingen van de CPU en de prestatielimitaties van GPU. De batterijduur is indrukwekkend, tot 13 uur bij licht gebruik en de mogelijkheid tot het snelladen. De HP OMEN Transcend 14 is vooral geschikt voor productiviteit zoals content creation en wat lichtere games, maar voldoet niet helemaal als een echte gaming laptop vanwege overbodige en sub-optimale hardware keuzes.