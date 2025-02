Monster Hunter Wilds exclusieve gameplay

Tijdens onze exclusieve preview sessie mochten we aan de slag met Monster Hunter Wilds en openden daarin de jacht op een aantal monsters. We namen het op tegen Lala barina, een temnoceran, en een terugkerend monster: Congalala.

In deze preview sessie maken we kennis met Lala Barina., een spin-achtig monster, die de temnoceran classificatie krijgt. Lala Barina woont in de Scarlet Forest. Een vrij uniek monster dat gebruik maakt van ballet-achtige moves. Het design van Lala Barina doet denken aan een spin met een enorme roos als achterlijf. Het is dan ook niet voor niets dat het water in de Scarlet Forest rood kleurt. Wanneer dit monster zich bedreigd voelt komen de pirouette moves,. Hierbij kan Lala Barina de roos op haar achterlijf openen en een soort pollen verspreiden. Een enkele van deze rode gevaren is niet genoeg, maar als je door meerdere geraakt bent zul je verlamd raken. Dit is dan ook vaak wanneer het monster de meest gevaarlijke aanvallen gebruikt. Het lijkt erop dat wanneer Lala Barina vermoeid is, de angel makkelijker te raken is. Dit lijkt dan ook het zwakke punt van dit monster te zijn. We gaan er dan ook vanuit dat de klauwen, de bloem en de angel breekbaar zijn. We vochten echter maar één keer tegen dit monster en kregen niet de kans deze theorie uit te proberen. Het beest zal waarschijnlijk een fire element zwakte hebben maar gezien we het moesten doen met een standaard loadout is ook dit niet duidelijk.

Tenslotte Congalala, een terugkerende favoriet (van mij). De unnieke roze fanged beast is weer terug in geur en kleur. Zoals altijd zul je Congalala vooral tegenkomen in bosachtige gebieden waar het beest allerlei vruchten en paddestoelen eet om vervolgens verschillende lichaamsgassen op hunters los te laten. Congalala lijkt te beschikken over de mogelijkheid om blast, paralysis en poison ailments. Zoals altijd kunnen de smerige geuren van dit beest er voor zorgen dat je tijdelijk niet in staat bent om healing items te gebruiken. Dit kun je oplossen door deodorant mee te nemen. We gaan er van uit dat Congalala weer een fire-weakness heeft.

