Test Drive Unlimited komt eindelijk met grote oplossingen!

De nieuwste Test Drive game: Test Drive Unlimited Solar Crown lanceerde met ontzettend veel grove fouten. De game was dagen lang niet of slecht speelbaar. Naast server instabiliteit waren er andere grote problemen die de fun al snel in de weg zat. Een aantal grote problemen worden eindelijk opgelost in Season 3.

Het derde seizoen van Test Drive Unlimited Solar Crown begint op 19 maart en deze brengt veelgevraagde veranderingen en oplossingen met zich mee. Ten eerste is het vanaf Seizoen 3 mogelijk om alleen te spelen in Solo Mode. In deze mode heb je zelf de keuze om met of zonder andere spelers te spelen en het alleen op te nemen tegen AI. In Solo Mode is het mogelijk om de game te pauzeren en een race snel te herstarten vanaf het pauzemenu. De moeilijkheidsgraad van de AI is nu ook zelf in te stellen voor races. Voor moeilijkere AI krijg je bonus beloningen.

Je kunt nu je eigen nummerplaat aanpassen qua uiterlijk, maar ook de tekst.

Drie nieuwe auto’s

Aston Martin Valour

DeLorean DMC-12

Ferrari Laferrari Aperta

Verder is de Ranked beloning auto van het eerste seizoen nu beschikbaar gesteld aan alle spelers via de autodealer.

Een nieuwe mode: Navigation Mode. In deze mode geef je een start en eindpunt aan en moet je zo snel mogelijk van punt a naar punt b racen. Hierdoor kun je dus een klein beetje je eigen race maken en deze vervolgens delen met vrienden om te kijken wie het snelst is. Ook Convoy Missions komen terug in Season 3.

Het derde seizoen gaat beginnen op 19 maart. Ben je er bij? Benieuwd of deze game iets voor jou is? Lees hier onze review.