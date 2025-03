Nieuwe beelden van Metroid Prime 4 Beyond

Tijdens de Nintendo Direct van 27 maart 2025 heeft Metroid Prime 4 Beyond nieuwe beelden getoond in een interessante gameplay trailer. Een nieuwe game in een nieuwe setting maar toch Metroid.

In Metroid Prime 4 Beyond gaan we planeet Viewros ontdekken, een jungleachtige planeet die bomvol mysterie zit. Op deze planeet komen we talloze nieuwe dingen tegen zoals de omgeving, de monsters maar ontdekken we ook een nieuwe kracht die Samus beheerst en toe kan passen op deze planeet.

Natuurlijk is het aan ons weer de taak om de mysterie achter deze planeet op te lossen.

Metroid Prime 4 Beyond heeft nog geen officiële datum van release maar mogelijk zien we deze verschijnen zodra de Switch 2 is gereleased. Binnenkort krijgen we hier meer informatie over.

