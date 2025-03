Meer Pokémon Legends: Z-A gameplay

Nintendo laat tijdens de Direct van 27-03-2025 nieuwe gameplay zien van Pokémon Legends: Z-A. We krijgen iets meer informatie over de gameplay systemen die in de game gaan komen. Check ’t hier!

In de nieuwe Pokémon Legends: Z-A gameplay trailer krijgen we bijvoorbeeld te zien hoe er overdag andere Pokémon te vinden zijn dan in de nacht. Ook krijgen we meer informatie over de stad, de Wild Zones en zien we wat combat beelden her en der. DItzelfde geldt voor trainers, die zullen in de avonden nog sterker zijn dan overdag. Het vangsysteem komt overeen met Legends Arceus, maar zal hopelijk wat meer in balans zijn en geen spamfest van ballen gooien. Hoe dan ook, check de trailer hier beneden!

Dit is waarschijnlijk de laatste Direct die we voorlopig zullen zien, voordat alle aandacht uitgaat naar de Switch 2 Direct op 2 april, plus die wat nog gaan volgen. Kijk jij uit naar de Switch 2? Geruchten gaan op een lancering in Juni/Juli, met pre-orders die beginnen vanaf de Direct op 2 april 2025.