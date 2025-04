Marathon wordt op 12 april volledig onthuld

Marathon, Bungie’s nieuwste project, wordt aanstaande zaterdag om 19:00 in zijn volledigheid onthuld. Alle marketingcilinders vuren op volle toeren om iedereen te enthousiasmeren over alles wat er komen gaat. Maar wat gaat er precies komen?

Marathon is een Extraction Based shooter die in ontwikkeling is bij Bungie, de makers van Destiny en Halo. Het is de allereerste originele IP van de studio in meer dan 10 jaar en een gedachtegoed dat al ver daarvoor op de tekentafel is geschetst. De afgelopen dagen gaan er op social media verschillende berichten rond van content creators en andere bekende personen die al zijn uitgenodigd door Bungie om de game alvast te spelen. Iedereen wijst naar 12 april, want dan doet Bungie het boekje aan iedereen open.

Enkele figuren die zijn uitgenodigd door Bungie of al iets meer weten verklappen al het een en ander over de game. Zo zou er kort na de onthulling al een mogelijkheid zijn om de game te spelen. Dit zou in de vorm zijn van een gesloten alpha of een gesloten beta. Kort na de uitzending van Bungie mogen geïnteresseerden zich opgeven voor deze speelsessies om kans te maken uitgeloot te worden voor deze speelsessies.

Nothing compares to a warm dead body. 🐈 Join us on Saturday, April 12 @ 10AM PT for the Marathon Gameplay Reveal Showcase.#MarathonReveal 📺🟣 https://t.co/j72GOyFm9y pic.twitter.com/kcFuZnARLA — Marathon (@MarathonTheGame) April 6, 2025

Marathon is al een hele periode in ontwikkeling. Ondanks de turbulente werksfeer bij Bungie is de studio vastberaden om ook deze shooter succesvol te lanceren. Het lijkt er dan ook op dat dit dé volgende grote Bungie shooter gaat worden. Destiny 2 spelers merken dat het einde voor de game in zicht is met een hele andere aanpak voor Destiny 2 Frontiers. De focus lijkt volledig te liggen op deze nieuwe Extraction Shooter. Dit werd onderstreept toen Bungie bekendmaakte geen plannen te hebben voor Destiny 3.