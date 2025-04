Dit zit er misschien wel in jouw Journey Together booster packs!

De nieuwste uitbreiding binnen de Pokémon TCG, Journey Together, is inmiddels een dikke week op de markt. Alhoewel het nog steeds enorm lastig is om deze producten te kunnen verkrijgen, laten we je zien wat je allemaal kunt krijgen uit deze nieuwe set aan Pokémon kaarten.

Ik hoop voor jou als Trading Card fan dat je een aantal producten uit de Journey Togeter uitbreiding hebt kunnen bemachtigen. Mocht je net als veel van ons geen geluk hebben met het vinden van pakjes kaarten, kunnen we je wel laten zien wat er in deze pakjes kan zitten. We hebben zo’n 8 pakjes mogen openmaken en dit zat daar allemaal in:

Journey Together

De nieuwste Pokémon TCG-uitbreiding zet trainer Pokémon weer helemaal in de schijnwerpers. Deze kaarten herken je aan de naam. Hier staat bijvoorbeeld: Lono’s Kilowattrel. Verder zie je een gezichtje van de trainer afgebeeld in de linkerbenedenhoek van de Pokémon illustratie. Deze sets hebben we in het verleden al eerder gezien, maar ze zijn een hele lange periode afwezig geweest. Fans en verzamelaars hebben hier op gewacht en dat blijkt ook maar weer uit de enorme vraag voor deze nieuwe set. Wil je weten wat je ongeveer mag verwachten van deze set qua kaarten? Check hier dan onze initiële aankondiging.

Fans hebben eind mei nog een kans. Dan verschijnt Destined Rivals. Een grote set die Team Rocket in de schijnwerpers zet. Met naast Trainer Pokémon, ook Rocket’s Pokémon met onder andere Giovanni’s Persian. Check daarvoor ook even de initiële aankondiging. Aangezien je nog ruim de tijd hebt tot de lancering van deze nieuwe set raad ik je wel aan om nu alvast rond te kijken of je ze ergens kunt bemachtigen. Dit gaat een heel erg gewilde set worden.