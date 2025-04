Sabrina Carpenter vanaf vandaag in Fortnite

We hebben Eminem en Linkin Park al veel teweeg zien brengen bij Fortnite spelers. Met allemaal skins en liedjes die naar de game kwamen, wat fans enorm blij maakte. Ook zagen we Ariana Grande al eens langskomen, ditmaal is het aan Sabrina Carpenter om haar spotlight te pakken in de battle royale!

Sabrina Carpenter is in rap tempo een groot artiest geworden, met veel hits op haar naam in een vrij korte tijd. Ze is zelfs zo groot, dat Epic Games kansen zag. Zo zal de grammy-winnende zangeres vanaf vandaag het icoon van Fortnite seizoen 8 worden. Sabrina krijgt skins, music packs en speelbare modi (Festival Mode). Ze verteld aan Rolling Stone Magazine het volgende:

“I’ve always found it exciting for fans to be able to interact and engage with music through different art forms and to interact in a way that’s genuinely fun. So, for the fans that haven’t been able to come to the tour, or to any new fans, this is such a special way to still be a part of Short n’ Sweet world.”