RuneScape Dragonwilds lanceert… nu!

Toen je vroeger RuneScape speelde, had je vast een idee over hoe de toekomst voor deze game eruit zou zien. Het begon als een browser game en groeide uit tot een full client titel, met een old-school variant, zowel als een evolutie daarvan. Maar, toch stelde jij je altijd voor hoe de game nog verder zou kunnen groeien. Real-time combat, survival elementen, vrijheid in bouwen en het exploreren van een 3D wereld. Vanaf vandaag, vanaf nu om specifiek te zijn, is dat eindelijk mogelijk! In een uitgebreide preview vertellen Joel, Jordy en ondergetekende je alles over onze ervaringen met RuneScape Dragonwilds. Maar, via deze weg laten we je weten dat ook jij hem vanaf nu kan spelen!

RuneScape Dragonwilds lanceert met een boel content, maar zal in de komende weken, maanden en zelfs jaren uitgroeien tot een full-fledged 3D survival RuneScape ervaring. De game komt dan ook uit in Early Access. Je kan een kopie bemachtigen via Steam. Vanaf dat moment kan jij gaan ontdekken in een iconische wereld, die oud en nieuw samen zal brengen. 2 weken terug kwam Jagex al met een toffe trailer voor deze game. Heb je die nog niet gezien? Aanschouw…

RuneScape Dragonwilds is vanaf nu te spelen via Steam, voor een scherpe prijs van €29.99!

Wat is Dragonwilds?

RuneScape Dragonwilds is een (co-op) survival game, van de makers van (Old School) Runescape. Het is een volledige 3D ervaring, met core survival elementen, real-time combat en nog veel meer. Jouw doel? Het verslaan van een draak, het bouwen van whatever jij wilt bouwen en het ontdekken van een wereld onbekend. Nou ja, niet helemaal onbekend. Jagex is namelijk enorm gemotiveerd om jou die klassieke RuneScape vibe in een nieuw jasje te brengen. Er zitten iconische RS NPC’s in de game, evenals bekende quests. Ook zijn er meer dan genoeg design keuzes gemaakt die in lijn zullen liggen met de franchise. Hierover vertellen we je nog veel meer in onze volledige preview. In de game zien we verder een aantal bekende RS life skills, zoals Attack, Woodcutting en Runecrafting. Verder zitten er survival elementen in die we kennen van games als Rust en Valheim.

Ontdek alleen, of samen

RuneScape Dragonwilds brengt veel vrijheid voor spelers. Wanneer jij de game opstart, kan je kiezen om een public world in te gaan, de wereld van een van je vrienden in te gaan, of er zelf een te starten. In die wereld kan je volledig spelen zoals jij dat wilt. Er is progressie voor je personage, deze zal je ook meenemen naar andere werelden. Maar, jouw wereld is er om volledig aan te passen en volledig los te gaan met het bouw systeem. Hoe dat werkt kan je uiteraard zelf ontdekken. De wereld ligt verder vol materials, recepten en andere loot. Hoe meer jij ontdekt, hoe meer jij vrij kan spelen of kan bouwen!

Verwacht van ons veel content omtrent Dragonwilds in de komende maanden. Als RuneScape fans zijn wij hellbound om jou volledig up-to-date te houden met de game. Daarover, hij lanceert vandaag via Steam!