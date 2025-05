Mafia: The Old Country heeft een nieuwe gameplay trailer

Dat Mafia: The Old Country al een tijdje in ontwikkeling is, dat werd in december van 2024 duidelijk. Nu hebben we ook een nieuwe gameplay trailer gekregen met wat extra informatie! Let’s take a look!

In de nieuwe Mafia: The Old Country gameplay trailer zien we een aantal verschillende scenes, van mooie landschappen tot een donkere, gure ondergrondse ruimte wat lijkt op een kerker en een ”car chase” scene waarin we racen door een klein plattelands dorpje te midden van oud Italië. In het midden van dit alles staat natuurlijk Enzo Favara die zijn loyaliteit wil bewijzen en een naam voor zichzelf probeert te maken. Hij zal voor veel beproevingen komen te staan in dit verhaal…

Wat we zien in de trailer is dat we in stealth mode kunnen gaan om stilletjes, verschillende vijanden om het leven kunnen helpen. We kunnen in snelle auto’s gaan racen, en daarbij drifts maken, etentjes onderbreken om vanaf achter de tafel dekking te zoeken en goed te gaan schieten. En als je liever ”old fashioned” bent zien we ook dat we altijd te paard ons kunnen voortbewegen (met geweer uiteraard). In de laatste scene zien we een combat fight tussen Enzo en een onbekende man, uit de bewegingen kunnen we aannemen dat dit mogelijk als een soort ”quick time event” gaat fungeren.

Naast een spectaculaire gameplay trailer krijgen we ook een releasedatum van 2K Games én Hangar 13. Vanaf 8 augustus 2025 kunnen we de nieuwste Mafia titel gaan spelen!



They made you an offer you can’t refuse….

Als laatste nieuwtje hebben we van de ontwikkelaars meegekregen dat er vandaag (08-05-2025) om 20:00 een developers panel zal zijn om verder in de game te duiken en van de ontwikkelaars zelf te horen over dit verhaal!

Wil je hierover niks missen? Houd dan onze website in de gaten, want we wijden een separaat artikel aan het developers panel speciaal voor jullie! ”Just when i thought I was out, they pull me back in!”

Mafia: The Old Country zal uitkomen op PC, PS5 en Xbox Series X en zal voor een scherpe prijs van 50 euro hanteren bij launch.