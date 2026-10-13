Review | Philips Evnia 32M2N8900P

Als je op zoek bent naar iets minder dan een tv, maar iets meer dan een monitor, biedt Philips de oplossing met de Evnia 32M2N8900P. Dit beeldschermpje van 31,5″ maakt direct indruk met zijn formaat, maar dat is ook gelijk de valkuil. Deze grote en vrij prijzige monitor is voor een specifieke doelgroep.

De Philips Evnia 32M2N8900P is een QD-OLED 4K-monitor met 240 Hz. Optimaal gebruikmaken van dit schermpje vereist een krachtige pc, maar als je dit soort bedragen kunt neertellen voor een beeldscherm, verwacht ik dat je er ook een stevige pc of console aan vastknoopt. Ondanks de prijs die tegenwoordig rond de 900 euro ligt voor dit beeldscherm, krijg je er veel voor terug. Je hebt zelfs iets meer dan een monitor. Het is een beetje een gulle middenweg tussen een echte pc-monitor en een tv. Ideaal voor setups waar je werkt en gamet met een of meerdere apparaten.

Meer dan een monitor

Je kent het wel: je wilt een heerlijk potje gamen op je pc, Nintendo Switch 2 of PlayStation 5, maar die monitor van je pc is toch net iets te klein om helemaal ondergedompeld te worden in je game. Ook de kleuren van je doorsnee pc-monitor zijn niet echt gemaakt om grafisch indrukwekkende kleuren en zwartlevels te leveren. Wat ga je doen? Een 40+ inch tv ernaast zetten, waar je eigenlijk helemaal geen plek voor hebt? Philips komt met hun Evnia-lijn met een oplossing. De hybride tv/monitor genaamd Evnia 32M2N8900P. Waarom elk beeldschermmerk met dit soort cryptische benamingen komt, is mij nog steeds niet duidelijk.

Iets wat direct opvalt, is het formaat van het beeldscherm. Dit is niet je standaard 24″ of 27″ monitor, maar juist nog een slag groter. Niet te groot om het onpraktisch te maken voor werk, niet te klein om je er niet genoeg in te absorberen in je favoriete games. Philips heeft hierbij goed nagedacht over de kalibratie van het paneel, want zowel de kleuren als de zwartlevels en de helderheid zijn van een ongekend hoog niveau. Voor zowel werk als play is dit een fijne monitor om uren achter gekluisterd te zitten. Teksten (ook hele kleine teksten) zijn uitstekend te lezen en hebben geen last van vervorming of olievleksymptomen. Ik schrok ook heel even dat er geluid uitkwam. Dit beeldscherm heeft namelijk ingebouwde speakers.

Voor werk is deze monitor het minst spannend natuurlijk. Het is belangrijk om te weten dat deze monitor je geen belemmeringen oplegt zoals de eerste generatie OLED-monitoren, maar dat is tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer aan de orde. OLED-fabrikanten, waaronder Philips, hebben slimme trucjes en vernieuwde technieken toegepast om 80% van de problemen die OLED met zich meebrengt glad te strijken. Ik zeg 80%, want zo goed als ieder OLED-paneel op een monitor moet nog steeds goed zorgen voor verversing van het paneel om inbranding te voorkomen. Op deze Evnia wordt dit zo goed als geautomatiseerd en toegepast op momenten waarop je het niet merkt, op momenten waarop je je pc niet gebruikt als je deze afsluit of het scherm in stand-by staat. Alleen als je echt lang aan een stuk door doorspeelt of werkt, krijg je een melding om Panel Care toe te passen, maar ik heb deze melding in de afgelopen weken nog niet gezien. Ze doen het dus stiekem, als ik even niet kijk.

Waar het pas echt spannend wordt, is tijdens het gamen. En hier heeft deze monitor mij toch wel even doen twijfelen aan mijn recente pc-setupaankopen. Ik moest en zou een Super Ultra Wide hebben om voor eens en altijd af te rekenen met een rommelige triple-screen-setup. Ook een QD-OLED-paneel en ik dacht dat ik helemaal het mannetje was. Tot ik de Philips Evnia 32M2N8900P ernaast zette en opeens het verschil zag in zwartwaardes, kleuren en helderheid. Sindsdien heb ik bijna al mijn pc-games gespeeld op deze Evnia en heb ik uitzonderlijk mijn eigen monitor gebruikt om op te spelen. Puur omdat de visuele explosie zoveel indruk maakt, vooral als je een krachtige pc eraan hangt die optimaal gebruik kan maken van het visuele prachtwerk.

Eigenaardig Philips

Philips zou Philips niet zijn als het lekker eigenwijs zijn eigen ding blijft doen. Je kunt er dan wel twee namen aan hangen en fan zijn van welke kant Philips met Evnia ook laat zien. Maar het is wel gewoon nog steeds Philips. Daar horen designkeuzes bij waar ik niet per se fan van ben, zoals de zilvergrijze omhuizing die als een doorn in het oog tussen mijn setup staat en de ietwat lompe voet en standaard. Veelal op te lossen met een monitorarm (die wil je sowieso gebruiken).

Maar wat nog veel meer kenmerkend is aan Philips is Ambilight. Dit beeldscherm maakt gebruik van Ambiglow. Op de achterkant van het beeldscherm zitten lampjes in de behuizing die meekleuren met het beeldscherm, waardoor je game opeens een extra dimensie krijgt. Ik ben een ontzettend grote fan van deze techniek en het meegeleverde effect, maar gebruik in mijn eigen tv-setup een tegenhanger van Hue (omdat Hue enorm prijzig is en ik geen Philips-tv heb). Indien je wel Philips Hue gebruikt, kun je deze ook nog eens koppelen aan dit beeldscherm, waardoor je lampen met elkaar kunt synchroniseren voor een versterkt effect. Voor de Hue-fans onder ons is dit al een erg aantrekkelijk aanbod.

De Tech Specs

Tot zover heb je vooral subjectief gelezen hoe de monitor in de praktijk bevalt, maar objectief wordt deze ervaring ondersteund met enkele feitjes die niet mis zijn om te weten. Ben je na het lezen van bovenstaande dus benieuwd of dit beeldscherm in jouw setup past? Hou dan rekening met het volgende:

De Philips Evnia 32M2N8900P is een QD-OLED-paneel met 4K tot 240 Hz dat een responstijd levert onder de 1 milliseconde. Beschikt over HDMI 2.1 en is daarmee geschikt voor de nieuwste consoles. Beschikt daarnaast over USB-C, KVM en Ambiglow. Maximale helderheid in SDR is 300 nits en 1000 nits in HDR (met 3% APL). Het beeldscherm is Nvidia G-Sync-compatibel en doet dat allemaal op een grootte van 31,5″.

Schermpje aansluiten? Dat kan met 2 HDMI 2.1-poorten, DisplayPort of USB-C. Fungeert tevens als hub met USB- en USB-C-poorten en een audio-uit. Heb ik al vermeld dat dit beeldscherm ook ingebouwde speakers heeft? Nogmaals, om de kloof tussen monitor en tv te dichten.

Verdict

De Philips Evnia 32M2N8900P is dus een beetje een hybride tussen een tv en een monitor. Voor degene die niet hun hele woning willen behangen met zwarte rechthoeken, alsof het een showroom uit de Mediamarkt is. Of er simpelweg niet de ruimte voor hebben. De Philips Evnia 32M2N8900P is daarbij totaal geen “water bij de wijn”-oplossing, maar wat mij betreft een best of both worlds-combinatie voor iedereen die één setup heeft en daar werkt, maar ook graag een spelletje speelt. Neem daar de Ambilight/Ambiglow als bonus bij op en je hebt voor een stevige prijs ook wel een echt heel erg degelijk beeldscherm staan waar je nog lang niet op uitgekeken zult zijn.