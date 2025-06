Mortal Shell 2 aangekondigd

Mortal Shell was een vrij basale take op het Soulslike genre, maar dit tweede deel dat zojuist tijdens Summer Game Fest aan werd gekondigd, ziet er toch een stuk unieker uit.

Mortal Shell dompelde spelers onder in een gotische wereld vol godlike creatures, mysterieuze personages en de meest debiele vijanden. In plaats van een traditionele RPG-structuur, introduceerde de game een uniek systeem waarbij spelers zogeheten “Shells” kunnen overnemen: gevallen krijgers met hun eigen geschiedenis, statistieken en vechtstijl. Dit maakt het wisselen van speelstijl mogelijk zonder nieuwe personages te hoeven creëren — een vrij uniek concept binnen het genre. De game werd door critics aardig ontvangen, echter was de user score niet geweldig hoog. Nu, tijdens Summer Game Fest, wordt het tweede deel aangekondigd. Tijdens het kijken van de trailer pikte redactielid Rowdy al snel op dat het om Mortal Shell ging.

Dit tweede deel lijkt te investeren in betere muziek, animaties en finishing moves. Die finishing moves lijken een groot deel van de appeal te zijn. Ik vind het zelf enorm tof dat deze ontwikkelaars in een tweede deel proberen te innoveren, waar ze in het eerste deel vooral nog probeerde te kijken wat wel en niet werkt. Cold Symmetry is in ieder geval hard aan het werk! Check de trailer hier beneden.

Mortal Shell 2 komt uit in 2026, maar je kan je nu al aanmelden voor de beta via deze link! Hyped? Laat het ons weten!