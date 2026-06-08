De grootste PC Gaming Show 2026 aankondigingen op een rijtje

De PC Gaming Show 2026 is middels geweest en sluit het Summer Game Fest weekend af met een hele, hele boel nieuwe aankondigingen. Om het een beetje tastbaar te maken, zetten wij alles voor jou op een rij! Zet je schrap, er zitten wat leuke namen tussen.

We zagen eerder al de PlayStation State of Play, Summer Game Fest, Future Games Show én de Xbox Showcase voorbij vliegen. Al die gekke trailers en aankondigingen kan je uiteraard bij ons lezen. Maar, het is middels ook traditie dat de PC Gaming Show afsluit met een aantal knallers, met namen als Warhammer, Star Trek en nog veel meer. Laten we er een aantal doornemen!

Wielders of the Essence

Deze roguelite survival game heeft ook nog eens base building. In deze game speel je als kikkers, wat op zichzelf al uniek is. Je kan de demo voor Wielders of the Essence nu spelen en de game zal uit gaan komen op 5 november.

Warhammer 40,000: Darktide Skitarii

Wij vonden Darktide al een mega toffe game. Maar Skitarii ziet er ook zeker niet mis uit. De game zal verschijnen op 23 juni 2026. Check de nieuwe trailer hier beneden!

Spellsided

Deze deck-builder, of dice-builder, werd gister onthuld. Je speelt als een magische dobbelsteen waarin je de zes kanten op juiste wijze moet gebruiken om de game op te lossen. Een hele interessante titel voor indie liefhebbers. Nog geen releasedatum, maar je kan de demo nu spelen op Steam!

Star Trek: Outposts Unknown

Star Trek is en blijft een geliefde franchise, vooral onder de middels wat oudere generatie. Dat doet pijn om te zeggen, ik ben namelijk pas 31. Maar goed, deze nieuwe game is een outpost builder in het Star Trek universum. En ja, ook deze game heeft een demo op Steam!

Company of Heroes: Definitive Edition

Zet je schrap om terug in de tijd te gaan naar een 2006 RTS klassieker. Deze definitie editie zal ook alle expansions hebben. Nog geen releasedatum, maar je kan hem al op je Steam wishlist gooien!

Red Kiss

In de ondergrondse wereld van vampieren kan jij kiezen om jouw daddy te gehoorzamen, of te verraden. Deze spicy vampieren game is geïnspireerd door Citizen Sleeper. Een narratieve RPG die zich afspeelt in 1989 in Berlijn. Ook hier: Geen datum, wel een wishlist!

Serious Sam: Shatterverse

Serious Sam is een franchise die ik vroeger heel tof vond en zelfs veel met mijn vader speelde. Afwisselen wanneer je dood ging, wat een tijden. Deze game brengt al die oudere en nieuwere Serious Sam titels samen in een multiverse game. Je kan je nu aanmelden voor de speeltest.

Starseeker: Astroneer Expeditions

Een toffe pre-launch trailer voor Starseekers is ook opgedoken tijdens de show. Een game waarin je missies kan aangaan met je vrienden en aliens kan neermaaien en loot kan verzamelen. De game gaat 11 juni 2026 in early access.

Happy Bastards

Een game die inspeelt op donkere en droge humor is Happy Bastards. Deze tactische RPG ziet er niet alleen grappig, maar ook oprecht leuk uit. Er is nog geen datum bekend voor deze titel, maar je kan de demo hier downloaden.

AfterQuest

Nog een leuke roguelite RPG genaamd AfterQuest krijgt een wishlist optie op Steam. Deze retro pixel RPG laat jou een party van drie samenstellen om vijanden te verslaan in de wildernis. Geen datum, wel deze toffe trailer.

SlashZero

Cyberpunk stijl, snelle combat, gekke monsters – Dat is SlashZero. Een hack & slash 2.5D titel met supersnelle combat. Deze game krijgt wederom een speeltest, waar jij je nu voor kan aanmelden.

Remothered: Red Nun’s Legacy

Dit was de een na laatste aankondiging. Wederom een knaller van een horror game, daar zien we er dit jaar veel van. Deze derde titel uit de franchise is nog weirder dan voorheen. Je kan ‘m nu wishlisten op Steam, dan ben je de eerste die de releasedatum via mail krijgt.

Vampire The Masquerade: Eternal Whispers

Deze narrative-driven CRPG laat weinig tot niets van de combat zien. Maar het feit dat deze franchise een nieuwe uitbreiding krijgt is nooit mis. Check de world premiere trailer hier!

Beast of Reincarnation

Een developer interview over deze niet-Pokémon game vanuit Game Freak laat iets meer zien van de gameplay, de wereld en de mechanics in de game. En ik moet zeggen, deze gameplay ziet er tof uit!

Empulse

Deze high-speed shooter krijgt eindelijk een gameplay onthulling. Een game die overduidelijk inspiratie trekt uit de movement en mechanics van Titanfall. De game gaat op 24 juni in early access.

Er zijn nog veel meer toffe games aangekondigd. Je kan de hele lijst hier bekijken. Waar kijk jij het meest naar uit?