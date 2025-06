Pokemon TCG Pocket: Eevee Grove verschijnt 26 juni

Pokemon TCG Pocket krijgt een nieuwe expansion genaamd Eevee Grove. Zoals je al kan raden zal deze volledig in het kader staan van de vele Eeveelutions. Trek je digitale schaar maar uit de lade, want het is weer tijd om pakjes te openen. De set zal namelijk op 26 juni verschijnen. Tijd om pakjes te krijgen zonder dat scalpers alles voor je neus wegsnaaien.

Pokemon TCG Pocket blijkt een aardig populaire mobile game te zijn. Hierin kunnen spelers digitale Pokemon kaarten verzamelen. De game wordt met enige regelmaat uitgebreid met nieuwe sets van kaarten die we al kennen, of volledig nieuwe designs. De Eevee Grove set zal meer dan 100 kaarten introduceren, allemaal in het teken van Eevee. Daarnaast kan je een Eevee display bord en binder cover verkrijgen. Pocket lanceerde in oktober 2024 en heeft sindsdien dus al aardig wat uitbreidingen gehad. Zo zagen we in mei de Extradimensional Crisis set. Je kan een aantal van de nieuwe Eevee designs checken in de video hier beneden.

Pokemon TCG krijgt ook nieuwe sets

Ook de fysieke pakjes worden uitgebreid met een nieuwe Scarlet & Violet set. De Black Bolt en White Flare sets verschijnen namelijk op 8 juli en zijn geïnspireerd op de Unova regio, die we kennen uit de Black & White games. Daarnaast zullen we op 22 juli meer Legends Z-A nieuws krijgen in een Pokemon Presents stream. Genoeg om naar uit te kijken dus. De vraag is dan ook: Waar kijk jij het meest naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!