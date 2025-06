Warcraft en Rematch naar Xbox Game Pass

Xbox brengt een vroege kerst naar PC gamers. De Game Pass service krijgt namelijk een aantal toffe en onverwachte toevoegingen. Zo komt de Remaster van de Warcraft trilogie naar de dienst, evenals een vrij gewilde voetbal titel…

Vanaf vandaag kunnen spelers namelijk genieten van Rematch op hun Game Pass PC subscription. Rematch werd door velen de Rocket League van voetbal genoemd. Wat enorm apart is, gezien Rocket League gebaseerd is op voetbal. Maar het ging zich hier voornamelijk om de manier van gameplay. Je bestuurd namelijk één speler en speelt de game in third-person. Daarnaast is het echt een arcade voetbal titel – geen regels, geen pauzes. Ook zijn de potjes plusminus 6 minuten lang, mits er geen verlenging plaatsvindt. Het is dus een unieke take op het voetbal genre in games. Je kan Rematch vanaf vandaag spelen op Game Pass PC en op consoles, met cross-play!

Warcraft trilogie

Fans van de originele Warcraft trilogie zullen smullen om te horen dat al deze titels naar Xbox PC Game Pass komen. Dit zal vanaf 26 juni het geval gaan zijn. Dit gaat om de remastered versie van alle delen, Warcraft III: Reforged zijnde de meest moderne. Warcraft: Orcs& Humans begon ooit in 1994 als het begin van een franchise die iedereen inmiddels wel kent. Check de trailer hier beneden.

Call of Duty: WW2

Op 30 juni zien we een befaamde Call of Duty titel naar Game Pass komen. Dit zal de deur nog verder openen voor nog meer Call of Duty titels op Game Pass en daar zitten fans al een tijdje echt op te wachten. Eerder zagen we Modern Warfare III en Black Ops 6 wel al naar de service komen.

Naar welke game kijk jij het meest uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!