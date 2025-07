Pokémon Champions komt in 2026, werkt met Pokémon Home

Pokémon Champions, de spirituele opvolger van Colosseum en Stadium verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2, Android en iOS-apparaten. De game die draait om Pokémon gevechten krijgt een koppeling met Pokémon Home, waardoor je je eerder gevangen Pokémon kunt inzetten in de nieuwe game.

Pokémon Champions werd eerder al aangekondigd, maar vandaag werden nieuwe details onthuld. Zo laat The Pokémon Company weten dat de game ergens in 2026 uit gaat komen voor mobiele apparaten en de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Verder is er bekend gemaakt dat je op twee manieren kunt vechten. Traditionele gevechten waarin er één Pokémon per team vecht en een Double Battles mode waarin je met twee tegen twee Pokémon vecht. Alle gevechten zijn te spelen in een Ranked mode, Casual Mode of een Private Mode tegen je vrienden.

Heb je Pokémon Home? Dan is er goed nieuws, want deze nieuwe game krijgt een Pokémon Home integratie waardoor je je eerder gevangen Pokémon kunt gebruiken in Pokémon Champions.

Hoe het dan zit met de levels van deze Pokémon en hun moves is niet helemaal bekend. Dat wordt op een later moment gedeeld. We hebben namelijk gezien dat je met een bepaalde ruil eenheid Pokémon kunt trainen, maar ook Pokémon kunt rekruteren voor je team. Hoe je aan deze ruileenheid komt, is ook nog een raadsel.