Meer Pokémon Legends Z-A Nintendo Switch 2 beelden getoond

Tijdens de Pokémon Presents van 22 juli hebben Nintendo, Game Freak en The Pokémon Company nieuwe beelden getoond van Pokémon Legends Z-A. Ditmaal zijn alle getoonde beelden afkomstig van de Nintendo Switch 2 versie.

We keren terug naar Lumose City, maar dit maal lijken Game Freak en Nintendo het verhaal van de Pokémon RPG weer echt serieus te nemen. Zo is er een uitgebreide cast aan personages waar we veelal mee te maken krijgen. We voegen ons bij een groep Pokémon trainers die mensen helpen. We komen langs een professor die we helpen met onderzoek door Pokémon te vangen en het lijkt er op dat deze game ook bomvol zit met serieuze side quests.

Het grote gevaar dat op de loer ligt in deze Pokémon titel zijn de Rogue Mega Pokémon. Dit zijn Pokémon die uit zichzelf veranderen in een Mega Evolution van zichzelf en zo voor problemen zorgen in de stad. Het is aan ons om daar iets aan te doen. We doen dit door met ze in gevecht te gaan en zelf Mega Evolution Pokémon in te zetten. Er verschijnen zo ook gloednieuwe Mega Pokémon waaronder Mega Dragonite. De gevechten die we hebben met andere Pokémon, waaronder de Mega varianten vinden plaats in een arena waar de gevechten real-time worden gehouden. De positie van je Pokémon lijkt hier ook een belangrijk onderdeel te zijn van je strategie.

Naast het vechten en het uitvoeren van quests, praten met alle personages is er ook genoeg tijd om rustig aan te doen in Lumiose City. Zo mag je je eigen personage volledig zelf aanpassen met een andere haarstijl, verschillende outfits en meer. Je kunt deze allemaal vinden en kopen in de stad en zo je eigen trainer helemaal samenstellen naar eigen smaak.

The Early Pidgey catches the Weedle

Spelers die er vroeg bij zijn krijgen een aantal in-game extra’s. Als je Pokémon Legends Z-A vóór 28 februari 2026 koopt voor Nintendo Switch of Nintendo Switch 2 krijg je namelijk de volgende extra’s:

Ralts met een Gardevoirite Stone. Evolueer Ralts in een Kirlia en Kirlia in een Gardevoir en Mega Evolve Gardevoir om de volledige potentie van deze Pokémon te ontgrendelen.

100 Poké Balls

Nintendo heeft tevens een aantal hele toffe bundels te koop staan in de My Nintendo Store. Zo krijg je bij elke aankoop al een bonus figuurtje met de starters uit Pokémon Legends Z-A. Verder heb je de optie om nog meer figuurtjes (Mega Charizard), pins en andere goodies toe te voegen aan je bestelling. De game komt op 16 oktober 2025 naar de Nintendo Switch en de Switch 2.

Wil je eerder aan de slag met de game? Je kunt ‘m spelen op Gamescom!