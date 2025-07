Monster Hunter Stories 3 aangekondigd

Nu dat turn-based games een comeback lijken te maken, en we net Monster Hunter Wilds hebben is het misschien wat voor de hand liggend: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection lijkt delen van de vorige games mee te nemen naar de nieuwe. Zo speel je opnieuw een rider die een Rathalos als partner heeft. Opvallend is dat we in de announcement trailer een ei uit zien komen. Uit dat ei verschijnen maar liefst twee Rathalos met beide aan tegenovergestelde kant een glimmende hoorn. Duidelijk dat dit wat met het verhaal te maken gaat hebben. Daarnaast zien we dat de stijl van de game ook een redelijke overhaul heeft gekregen. De bekende chibi achtige characters hebben plaats gemaakt voor meer volwassen ogend character design.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ziet er dan ook echt uit als de next gen stap voor deze serie. Als intheGame redactie zijn we ontzettend enthousiast. We hebben gezamenlijk dan ook zeker 400 uur in het tweede deel zitten.

Hoewel de trailer nog niet heel veel laat zien krijgen we Magnamalo te zien. Magnamalo is natuurlijk bekend van Monster Hunter Rise waarin het de flagship monster was. Magnamalo heeft veel spelers met de eerste difficulty spike van Rise laten kennismaken. Het iconische monster was in de demo dan ook echt een sloopkogel. Waarschijnlijk zal dit in Monster Hunter Stories 3 niet heel anders zijn.

De game lijkt voorlopig exclusies voor de Switch 2 en is aangekondigd voor 2026.

Monster Hunter Stories 2

Het is ondertussen ook alweer 5 jaar geleden sinds we een Stories game kregen. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin kwam uit in 2021. Op release enkel voor Switch en Pc. Na verloop van tijd kwam er in 2024 een PS4 versie bij. Stories 2 scoorde ontzettend goed. De meeste grote kanalen gaven de game een 8.

Ben jij liefhebber van monster catching games en turn based rpgs? Dan mag je Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection absoluut niet missen. Hou onze website en die van Capcom dan ook goed in de gaten.