Spider-Man: Brand New Day – Dit weten we al over de nieuwe film

Marvel Studios heeft officieel Spider‑Man: Brand New Day aangekondigd, de nieuwste film met Tom Holland als Peter Parker. Deze belooft een nieuwe, duistere fase in het leven van je vriendelijke Spider‑Man. Holland kondigde de film zelf eerder al aan tijdens een talkshow, maar nu geeft Marvel zelf het officiële woord.

Tijdens CinemaCon 2025 werd Spider-Man: Brand New Day gepresenteerd als het vierde soloverhaal van Peter Parker binnen het Marvel Cinematic Universe. De film verschijnt op 31 juli 2026 en wordt geregisseerd door Destin Daniel Cretton, bekend van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Het verhaal sluit direct aan op No Way Home, waarin Peter zijn identiteit opofferde en als vreemdeling opnieuw moest beginnen. Volgens producent Amy Pascal draait het deze keer om Spider-Man, die ervoor kiest om zijn leven als Peter Parker achter zich te laten, en zich volledig te wijden aan zijn rol als superheld. Een eenzame held, zonder vrienden, zonder vangnet.

Naast Tom Holland keren Zendaya (MJ) en Jacob Batalon (Ned) terug, al is het nog maar de vraag of zij zich Peter überhaupt nog herinneren. Nieuwe castleden zijn onder andere Sadie Sink, Liza Colón-Zayas en Jon Bernthal, die opnieuw in de huid kruipt van The Punisher. Ook werd bevestigd dat Mark Ruffalo terugkeert als The Hulk en dat Michael Mando zijn rol als Scorpion herneemt, een personage dat we kort zagen in de aftiteling van Homecoming.

De productie van de film start begin augustus 2025 in Glasgow, waar al indrukwekkende actiescènes worden voorbereid, waaronder spectaculaire tank-stunts in de straten van de stad. Later zal de crew verhuizen naar de Pinewood Studios in het Verenigd Koninkrijk om de rest van de film te draaien. De makers beloven een mix van actie, drama en karakterontwikkeling, waarbij Spider-Man weer teruggaat naar zijn basis: een straatvechter die moet overleven in een harde wereld.

Marvel toonde vandaag ook het nieuwe pak van Spider‑Man. Hoewel het ontwerp fris oogt, bevat het duidelijke knipogen naar de kostuums van Tobey Maguire en Andrew Garfield, die eerder Spider-Man speelde op het witte doek.