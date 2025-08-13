Background

InZOI krijgt PlayStation 5 release in Q1 2026

Nieuws 8 Malvin Schuivens 13 augustus 2025

inzoi ps5 release

InZOI, de Koreaanse Sims vanuit Krafton lanceert in het eerste kwartaal van 2026 op de PlayStation 5. Dit kondigt Krafton aan in een persbericht. De game zal ook op Gamescom te spelen zijn!

InZOI lanceert in maart 2025 op Steam onder de Early Access stempel. De game behaalde snel 1 miljoen spelers op Steam, wat Krafton nog meer motivatie heeft gegeven voor een console release. De PS5 release brengt volledige support voor alles dat de PC-versie heeft. Alle key systemen en uitbreidingen zijn dus vanaf dag 1 aanwezig. Een echte datum is er nog niet, maar we hebben in ieder geval een release window! Daarnaast is InZOI ook op Gamescom 2025 te vinden, waar we hopelijk meer te zien krijgen over toekomstige content.

Buiten dat komt de life sim ook naar Mac-systemen op 20 augustus 2025. De game zal het beste lopen op een M2 chip, of beter en nieuwer. Het beste is om 16GB werkgeheugen of meer te hebben.

Ga jij InZOI spelen op je PlayStation 5? Laat het ons weten in de reacties!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation