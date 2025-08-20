Gamesom 2025: Ghost of Yotei krijgt nieuwe beelden

Tijdens Opening Night Live van Gamescom 2025 heeft Sucker Punch Productions een gloednieuwe gameplay trailer van Ghost of Yōtei onthuld.

Het is niet de eerste keer dat we beelden zien van de spirituele opvolger van Ghost of Tsushima: de game werd al voor het eerst getoond tijdens een State of Play in september 2024 en kreeg in juli 2025 een uitgebreide gameplay‑deep‑dive. De ONL-trailer laat echter nieuwe elementen zien en weet de hype verder op te bouwen richting release.

De trailer focust opnieuw op Atsu, de eenzame huurling die al zestien jaar geobsedeerd wordt door de moord op haar familie. We zien haar reizen door de streek Ezo, het opnemen tegen vijanden en vooral fragmenten van haar confrontatie met de beruchte Zes van Yōtei. De beelden tonen dynamische gevechten, adembenemende natuur en persoonlijke momenten van rust en reflectie.

Ook nieuwe gameplay-elementen passeren de revue. Zo zien we het gebruik van verschillende wapens en technieken, het opzetten van kampen, koken en interactie met reizigers. Verder werden er korte flitsen getoond van de unieke vechtstijlen van De Slang, De Kitsune en Heer Saito, drie van Atsu’s belangrijkste doelwitten.

Met deze nieuwe trailer benadrukt Sucker Punch dat Ghost of Yōtei meer wil zijn dan een klassieke wraaktocht. De game belooft een emotionele reis vol actie, verraad, vriendschap en verlossing. Ghost of Yōtei verschijnt op 2 oktober 2025 en is nu al te pre-orderen via de PlayStation Store en geselecteerde retailers.

De hype rond Ghost of Yōtei groeit met de dag. Maar hoe kijk jij ernaar uit? Ga jij hem direct spelen of wacht je eerst af? Praat met ons mee in de reacties!