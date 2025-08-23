Preview: Digimon Story Time Stranger op Gamescom

Waar Pokemon toch wel om de zoveel jaar een aantal games krijgt is dit bij Digimon niet het geval. Toch is laatstgenoemde ook een groot gedeelte geweest van menig jeugd met de animatieserie. Met Digimon Story Time Stranger krijgen wij eindelijk weer eens een Digimon game en wij hebben hem kunnen spelen op Gamescom!

Digimon Story Time Stranger is een hele mond vol maar waar het echt op neer komt is dat we weer een Digimon game krijgen en dat is alleen maar fijn. Tijdens de preview mochten wij twee gedeeltes van het spel spelen. We konden in een meer open area zien hoe het spel eraan toe gaat en een ander segment konden wij het opnemen tegen een boss. Genoeg om over te praten dus en laten we dit dan ook maar gaan doen!

Digimon Story Time Stranger

Zelf begon ik met het open wereld gedeelte van het spel waar je iets meer vrijheid kreeg om op onderzoek uit te gaan. Wat gelijk op viel was dat de Digimon met je mee konden lopen en dus ook in beeld te zien waren, leuke toevoeging! Je kon zelfs op een Digimon rijden om zo sneller door het level heen te gaan. Dit werkt allebei goed mee om je in het spel op te laten gaan. De sfeer had ook wel iets nostalgisch om na zoveel jaar eindelijk weer een Digimon game te mogen spelen en de muziek zowel in de wereld als in gevechten was erg leuk om naar te luisteren.

Gameplay

Toen wij met het spel aan de slag gingen en bij vijanden uit kwamen was het tijd om naar de combat van het spel te kijken. Verrassend genoeg (of juist niet) is dit erg hetzelfde als Pokemon of Persona. Iedereen krijgt een beurt en daar kan je aanvallen, items gebruiken of vluchten.

Wat wel op viel was dat als je eenmaal de zwakke plek van een vijand had ontdekt dat je deze aanval meerdere keren kon doen om zo een stagger op te bouwen waardoor je nog meer damage doet. Het werkte allemaal erg goed en was ook leuk om dit eens in een andere nostalgische setting te zien.

Tijdens het einde van de grote boss fight was er nog een scripted stuk waar wij kennis maakte met een andere Digimon die ons kwam helpen. Deze was een stuk sterker dan de rest van het team waar ik op dit moment mee was en erna was de vijand redelijk snel verslagen!

Grafisch

Grafisch gezien zag de game er ook meer dan prima uit, zowel in de open wereld gedeelte als in de menus. Je krijgt een beetje het idee alsof je Persona aan het spelen bent. En toch moet ik hier de bloemen geven aan de developers van het spel, het ziet er namelijk grafisch beter uit dan laatstgenoemde. Digimon Story Time Stranger is in de levels prachtig om naar te kijken, iets wat ik bij bijvoorbeeld een Metaphor nog wel eens vond tegenvallen.

Verdict

Digimon Story Time Stranger was een genot om te spelen. Zeker voor mensen die vroeger de animatie serie op hun tv hebben gekeken zou ik niet te snel deze titel aan je voorbij laten gaan. Het is goed te zien dat het team veel aandacht heeft besteed om het er grafisch goed uit te laten zien en ook je op te laten gaan in het spel zelf door middel van muziek en de Digimon die met je mee gaan. Grafisch ziet het er sterk uit en de menus werken goed vloeiend. Houdt deze game zeker in de gaten wanneer hij uitkomt op 3 oktober van dit jaar!