Cronos The New Dawn komt er al snel aan en wij mochten de game spelen op deze Gamescom! Hoe wij de game zelf vonden kun je lezen in onze preview, maar we hebben ook een interview opgenomen met de lead writer en narrative designer van het spel Cronos The New Dawn.

Nadat de bekende Nederlandse stroopwafels waren afgegeven was het dan toch echt tijd om de vragen te gaan stellen aan Bloober Team, ontwikkelaars van Cronos The New Dawn. Hoe gaan zij om met deze nieuwe originele IP na het succes van de Silent Hill 2 Remake? En hoe is het proces anders geweest nu ze een geheel eigen game weer vanaf scratch hebben gemaakt? Dat en meer kun jij in dit artikel terug vinden. Laten we dus snel beginnen!

Interview Cronos The New Dawn

Tijdens het interview heeft Dave verschillende vragen mogen stellen aan het team en krijgen wij dus een inkijkje binnen deze nieuwe game. Hieronder kun jij een paar vragen en antwoorden bekijken maar ook de gehele video is in dit artikel gezet waarin je dus alles kunt zien wat wij in de dertien minuten interview tijd hebben kunnen afvuren.

Q: Can you tell us a little about the section that we have just played?

A: Cronos The New Dawn is about a world where humanity ended. In this apocalyptic world you navigate as a traveler for the secretive collective and as you go through the time rifts to gather important people to try and stop the destruction of humanity.

Q: We landed in a Polish setting, is this throughout the whole game or do you go to other country inspired sections?

A: At Bloober Team we became experts in putting Poland into games (the Observer, the Medium) and now on a grander scale with Cronos The New Dawn. The city you are going through, it’s a real town where I was born!

Q: What I noticed about the game was its very Resident Evil / Silent Hill inspired. Silent Hill being my favorite game of last year. What I noticed with Cronos was the sound design which also was a standout with the Silent Hill 2 Remake. Did you use the same approach?

A: We have a wonderful team of geniuses at that department and that exact team went onto Cronos and make it come alive. Personal opinion for me is that with this game they went loose and spread the wings because of the science fiction and horror elements of the game!

Q: As a writer working on this IP must have been a joy to write about. Can you tell me about the struggles with tackling this science fiction setting?

A: When we ended work on Silent Hill we knew we needed to work on a different game next to not copy ourselves. So we tried to make difference in every field possible while maintaining the Bloober Team vibe which gamers felt at home. Let Cronos be more philosophical and sci-fi.

Zo maar een kleine greep uit de vragen die werden gesteld tijdens het interview. Er is natuurlijk nog veel meer te vragen en te vertellen en dit hebben we ook gedaan. Bekijk dus zeker ook het volledige interview op de link hieronder.

Cronos The New Dawn komt er al bijna aan, namelijk op 5 september van dit jaar. Wij op de redactie hebben in ieder geval enorm veel zin om de game op onze eigen consoles te spelen en kunnen niet wachten om jullie hier meer over te vertellen op de website. Heb jij ook zo zin in deze game van Bloober Team? Laat het ons dan weten!