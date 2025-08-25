Preview | Island Of Winds op Gamescom 2025

Island of Winds is een adventure game geïnspireerd door 17e-eeuws IJsland. Mysterieuze grotten, mysterieuze magie en mysterieuze corruptie, dat zijn drie dingen die jou als speler bezig zullen houden. Wij checkte de game tijdens Gamescom 2025!

Parity maakt Island Of Winds als een homage naar IJslandse folklore. De game draait om Brynhildur the Balance Keeper, die op zoektocht gaat naar wat er in haar homestead gebeurd is en waarom haar mentor verdwenen is. De gameplay in Island of Winds draait grotendeels om storytelling, exploratie en puzzels. Daarnaast zal magie een grote rol spelen.

The role of the Balance Keepers is to work as mediators between the natural world and the realm of humans. Through their intimate relationship with the environment they are able to draw magical power from the hidden creatures of the land – the Elemental Keepers.

Onze bevindingen over Island of Winds

In de gameplay die we gezien hebben, zagen we een grauw IJsland, maar in een aardige grafische stijl. De game zag er echt niet verkeerd uit. Waar ik zelf nog verbeteringen in zag, waren voornamelijk de animaties, deze voelde nog stijf en unfinished. Hierdoor had de game een echte eurojank look en feel, waar de developer wel aangaf dat er nog veranderingen aankomen.

Qua storytelling zag het er ook zeer zeker niet slecht uit. De dialogen voelde niet onnatuurlijk en je merkt de kennis omtrent IJslandse folklore en mythologie. Ik denk dat hier ook de grote appeal in zal zitten voor spelers, al voelde ik zelf niet helemaal die connectie.

Waar de game ook vrij ondiep voelde, was in de puzzels die wij te zien kregen. Deze waren niet direct lastig en vereiste puur en alleen dat je eventjes oplet. Twee keer achter elkaar dezelfde soort puzzel, waar je eigenlijk alleen hoefde te letten op de juiste volgorde en meer niet. Ik hoop dat de uiteindelijke game hier meer afwisseling en diepgang in op zal zoeken, maar het is nog te vroeg om daar antwoord op te geven.

We waren helaas vrij kort aanwezig bij de gameplay sessie door de Gamescom chaos, dus echte combat hebben we niet gezien. Wel zagen we hoe het van belang is dat jij het land cleansed van een corruptie, die zeer zeker te maken zal hebben met hoe de verhaallijn uit zal gaan pakken. Je kan met je personage ook scannen door de omgeving om hints te vinden en grip te krijgen op waar je heen kan of waar iets ligt, gezien de game door de minimale UI weinig richting biedt.

Voorlopig verdict

Het is nog te vroeg om te zeggen of Island of Winds een sterke game kan worden, ook hebben we hier te kort voor kunnen spelen. Er zit potentie in, de setting is uniek, maar vooralsnog voelt het vrij stijf en vlak. Niet geheel onder de indruk dus, maar we blijven de game natuurlijk volgen!