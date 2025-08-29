Preview | Daimon Blades

First Person games domineerde Gamescom 2025 voor ons team dit jaar. Zo zagen we Resident Evil: Requiem, Dying Light: The Beast, Deadpool VR, Valor Mortis, maar ook Daimon Blades. En deze is vanaf aankomende week al te spelen in Early Access.

Daimon Blades is een First Person Action RPG die je alleen of in co-op kunt spelen met maximaal vier personen. Het is een brute actie-game die jouw skills volledig op de proef stelt. Het is namelijk een taaie game waar je niet zo snel doorheen slaat. Wij gingen ongeveer een half uurtje hands-on en ik werd echt van alle kanten volledig in elkaar geslagen door de helse wezens die uit alle hoeken en gaten het op me gemunt hadden.

Solo of met vrienden?

Daimon Blades nodigt jou en je vrienden uit in een duistere fantasie setting vergelijkbaar met games als Doom en Warhammer. Het combineert duistere en een helse uitstraling gecombineerd met gruwelijke en niet vergevende combat. De Early Access versie van de game is vanaf 3 september speelbaar, geeft je toegang tot negen gethematiseerde levels die iedere keer iets anders zijn, meer dan twintig soorten vijanden en vier verschillende baasgevechten, waar we er al eentje van hebben mogen proberen.

Je begint de game met het kiezen van een wapen. Er waren vier keuzes voor de demo die we speelde en ik heb uiteraard gekozen voor het langzaamste, trage en reusachtigste zwaard dat er bestaat. Niets vermoedelijk, begon ik met mij avontuur in de game die ik zwaar had onderschat. Het is geen lachertje. Vanaf het eerste moment is het keiharde en brute actie waar je tactisch mee moet omgaan. Het is ten allen tijden een actie-titel, maar door je beperkte levens, de gewichtige combat en de velen vijanden, worm je je er niet met alleen brute kracht doorheen.

Het duurde dan ook niet lang voordat ik de eerste, tweede en derde keer de vloer van heel dichtbij zag.

Aan het einde van de demo konden we het even opnemen tegen een van de grote bazen in de game. Deze was in de demo niet heel erg complex, maar je moet hier weer tactisch te werk gaan. De baas roept af en toe vriendjes op die je eerst moet neerhalen en over het algemeen is het een slome en methodisch gevecht waarin je uithoudingsvermogen en geduld op de proef worden gesteld terwijl je langzaam stukjes HP van de baas wegslaat.

Onze ervaring

Daimon Blades speelde nog best wel stijf. Ik weet niet of het door de vroege build komt, of door het feit dat we eerder die dag games speelde die de nadruk meer leggen op snelle en behendige actie. Het was even omschakelen, maar door de brute aard van de game, was er vrij weinig tijd om echt goed te wennen en er lekker in te komen. Ook crashte de game twee keer tijdens onze demo, waardoor de korte tijd die we hadden met de game alleen maar beperkter werd. Niet heel erg, want de game komt op 3 september uit in Early Access via Steam. Dan kun jij hem dus zelf al proberen en wellicht duiken we er zelf ook nog een keer in. Dit keer wel in co-op!