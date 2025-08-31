Preview | 1348: Ex Voto

Soms zijn het niet de blockbusters met honderden ontwikkelaars, maar juist de kleine studio’s die de meest intrigerende projecten afleveren. 1348: Ex Voto is daar een uitstekend voorbeeld van. Een team van slechts 15 ontwikkelaars werkt al drie jaar aan dit project, en begin volgend jaar moet het dan eindelijk verschijnen. Tijdens een besloten presentatie kregen we alvast een voorproefje, en eerlijk is eerlijk: dit zou zomaar eens een verborgen parel kunnen worden voor fans van verhalende, filmische games.

Zoals de titel al doet vermoeden speelt 1348: Ex Voto zich af in Italië, midden in de tijd van de pest. Hoewel de plaag voornamelijk als backdrop dient, ademt de game de sfeer van een land dat in crisis verkeert. Je reist als speler door verschillende delen van Italië, waarbij iedere regio niet alleen visueel uniek is, maar ook zijn eigen verhalen en geheimen met zich meebrengt.

Je speelt als een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar vriendin Bianca, die ontvoerd is. Deze zoektocht vormt de rode draad van de game en plaatst je midden in een verhaal vol sociale spanningen, waarbij status en macht een grote rol spelen. De relatie tussen de protagonist en Bianca lijkt de emotionele kern van de game te worden – iets dat doet denken aan de sterke karakterdynamieken uit The Last of Us en Hellblade, twee duidelijke inspiratiebronnen voor de ontwikkelaars.

Filmisch en verhalend

1348: Ex Voto is opgezet als een cinematic third-person narrative game. Verwacht dus veel nadruk op verhaal en sfeer, met strak geregisseerde scènes die je meenemen door de wereld. De gebieden zijn lineair, maar wel zo opgezet dat je zijpaden kunt verkennen en kleine ontdekkingen kunt doen. Het geeft de game precies dat beetje extra ademruimte, zonder dat de focus op de narratieve reis verloren gaat.

Qua lengte mikken de ontwikkelaars op 7 tot 9 uur, een bewuste keuze. Geen gigantische open world of eindeloze sidequests, maar een compacte ervaring die je in een paar avonden meesleept en daarna nog lang bijblijft.

Combat met focus en finesse

De gevechten in 1348: Ex Voto zijn niet frequent, maar wanneer ze plaatsvinden, vragen ze om precisie en timing. Het combat-systeem draait om een stamina-meter, parries en twee verschillende stances. Een perfect parry creëert openingsmomenten om je vijanden neer te halen. Dit systeem moet ervoor zorgen dat elk gevecht spannend en belonend aanvoelt, zonder te vervallen in button-mashing.

Daarnaast is er een lichte vorm van personalisatie aanwezig: je kunt je zwaard aanpassen met verschillende pummels, trinkets en opties die niet alleen visueel, maar ook qua gameplay kleine voordelen bieden. Verder is er een bescheiden skill tree die je progressie ondersteunt, al blijft dit bewust kleinschalig. De nadruk ligt op verhaal en beleving, niet op RPG-grind.

Klein team, grote ambities

De game wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5, wat direct merkbaar is in de prachtige sfeerbeelden en belichting. Straatniveau-details zoals verweerde stenen, smalle steegjes en duistere kathedralen zorgen voor een meeslepende visuele stijl. Dat dit werk komt van een klein team van 15 mensen is indrukwekkend. Uitgever Sedeo en studio Dear Villages zetten hiermee hun eerste stappen als studio, en de ambitie spat er vanaf.

Het is een reminder dat kleine projecten soms meer ziel en identiteit kunnen hebben dan de zoveelste blockbuster met een open wereld vol herhalende sidequests.

Eerste indruk

1348: Ex Voto voelt als een game die precies weet wat het wil zijn: een compacte, filmische reis door een intrigerende periode in de Italiaanse geschiedenis, met een emotioneel verhaal als kern en strakke combat als ondersteuning. Het is duidelijk dat de ontwikkelaars hun inspiratie hebben gehaald uit titels als Hellblade en The Last of Us, maar wel met hun eigen invalshoek en setting.

Release en platforms

1348: Ex Voto verschijnt begin volgend jaar voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Met een speelduur van zo’n 7 tot 9 uur, een sterke focus op verhaal en een filmische presentatie lijkt dit een titel die vooral de fans van verhalende singleplayer-ervaringen zal aanspreken.