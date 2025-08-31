Preview | Tropico 7

De langverwachte terugkeer van El Presidente staat voor de deur, want Tropico 7 is officieel in aantocht. Het nieuwste deel in de iconische dictator-simulator tilt alles wat de franchise groot heeft gemaakt naar een nieuw niveau, met nóg meer politieke intrige, levendige burgers en compleet nieuwe gameplay-mechanieken. Tijdens onze presentatie kregen we een uitgebreide blik op de nieuwe features – en geloof ons, dit wordt misschien wel de meest ambitieuze Tropico tot nu toe.

Waar eerdere delen vooral in de moderne tijd of de 20e eeuw begonnen, laat Tropico 7 je je imperium bouwen vanaf de koloniale periode. Van houten hutjes en paard en wagen tot metro’s, wolkenkrabbers en high-tech propaganda: je ziet letterlijk je eiland evolueren door de eeuwen heen. Elke tijdsperiode brengt unieke uitdagingen en gameplay-elementen met zich mee, waardoor je telkens moet heruitvinden hoe je jouw regime draaiende houdt.

Een levende wereld vol burgers

De grootste sprong zit in de manier waarop je bevolking tot leven komt. Elke burger heeft een eigen leven, baan, gezin en loyaliteit. Ze gaan naar de dokter, nemen de bus of metro, zoeken recreatie en produceren zelfs afval – en als jij dat afval niet opruimt, worden je straten vies en daalt de tevredenheid.

Klik je op een individu, dan zie je meteen wie zijn partner is, waar hij woont en hoe loyaal hij is aan jouw bewind. Je kunt zelfs direct ingrijpen: iemand omkopen, opsluiten in een asylum of, in ware El Presidente-stijl, laten verdwijnen. Het dictator-fantasie-element is nog nooit zo gedetailleerd uitgewerkt geweest.

Politiek, propaganda en macht

Politiek speelt een grotere rol dan ooit. Via de Political Position Map kies je een stroming (bijvoorbeeld communistisch of liberaal – in totaal zijn er acht opties) en schrijf je edicts om je bevolking naar je hand te zetten. Propaganda is essentieel: jij bepaalt wat de kranten, tv-stations en radio uitzenden om de tevredenheid van de burgers te manipuleren.

Elke factie in de game heeft een spokesperson met wie je relaties moet onderhouden. Door taken voor hen te voltooien of hun vertrouwen te winnen, vergroot je jouw macht en stabiliteit. Ondertussen loeren grootmachten aan de horizon: werk je ze tegen, dan sturen ze troepen; speel je het slim, dan sluit je allianties en hou je de vrede.

Nieuwe features: curved roads, terraforming en raids

Tropico 7 introduceert een aantal grote vernieuwingen. Curved roads maken je steden organischer en realistischer. Terraforming geeft rijke dictators de kans hun eiland letterlijk opnieuw te vormen – eilanden samenvoegen, bergen bouwen of hele landmassa’s creëren. Duur, maar een waanzinnige endgame-feature.

Daarnaast kun je met speciale operatives raids uitvoeren: van lobbyen in de VS tot… landmarks stelen. Ja, de Eiffeltoren kan straks gewoon midden op jouw eiland staan.

Campagne, free game en multiplayer

Net als in eerdere delen kun je kiezen tussen een uitgebreide campagne of een vrije sandbox-modus. Nieuw is de multiplayer, waarin spelers – à la Civilization – ieder hun eigen eiland beheren en concurreren om de meeste invloed. Dit wordt multiplatform ondersteund, wat de herspeelbaarheid gigantisch maakt.

Je paleis is volledig aan te passen, inclusief character creator voor jouw eigen El Presidente. Je avatar loopt zelfs rond in de stad en verschijnt tijdens parades of militaire operaties. Het geeft je heerschappij letterlijk een gezicht.

Een klassieker in de dop?

Alles wijst erop dat Tropico 7 de franchise groter en levendiger maakt dan ooit tevoren. Van het levensechte gedrag van burgers tot het manipuleren van verkiezingen, van propaganda tot terraforming: de vrijheid en creativiteit zijn enorm. Voeg daar de herkenbare satirische toon aan toe en dit lijkt opnieuw een heerlijke mix van management en politieke satire te worden.