Preview | RAEV: Kingdom on the Distant Shores

Tijdens Gamescom 2025 kregen wij de kans om RAEV: Kingdom on the Distant Shores uitgebreid te bekijken, een ambitieuze city builder die je rijk laat groeien van een nederig dorp tot een machtig rijk. Wat meteen opvalt, is de enorme variatie in moeilijkheidsgraad en de vrijheid die je krijgt: er zijn geen vaste bouwrestricties, waardoor je letterlijk overal kunt bouwen en je koninkrijk volledig naar eigen smaak kunt inrichten. Wat vonden wij van de game? Check ’t hier!

RAEV: Kingdom on the Distant Shores neemt inspiratie van, je ziet het, vosjes. Een game die ons vanaf de eerste aankondiging al interessant leek. Toen we dus de uitnodiging kregen voor een Gamescom afspraak, was de keuze snel gemaakt. RAEV leunt buiten de vosjes, ook op een middeleeuwse setting. Check de nieuwste trailer hiero!

Wat kan je verwachten?

De game bevat momenteel zes verschillende klimaten, elk met unieke gameplay-effecten. De wereld is volledig procedually gegenereerd, inclusief hoogteverschillen, waardoor geen enkele sessie hetzelfde aanvoelt. Uiteindelijk bouw je niet slechts één stad, maar meerdere grote steden verspreid over een wereldkaart die telkens opnieuw gegenereerd wordt. En alhoewel de middeleeuwen de gekozen setting zijn, als basis in ieder geval, leunt de game ook op steampunk en manapunk settings.

Wat RAEV onderscheidt van andere city builders, is de focus op je inwoners. Iedere burger heeft zo z’n eigen persoonlijkheid en kan bijvoorbeeld gewoon een baan krijgen, of doodgaan, lekker luguber. Burgers die wat ouder zijn, kunnen bijvoorbeeld emotionele waarde hebben voor andere burgers. Daarnaast kan je een eigen raad (council) samenstellen die jou helpt met het besturen van je stad. Je kan partijen op expeditie sturen en dan zullen ze terugkomen met schatten en andere toffe beloningen. Naast het groeien van je stad en het beheren en volgen van je individuele burgers, is er ook een regionale ontwikkeling in de game aanwezig.

Wij vonden RAEV in ieder geval een interessante take op het city building genre. Alhoewel de setting niet per direct aanspreekt, zal dat voor veel mensen wel het geval zijn. Waar de appeal voor ons vooral zat, was de gameplay, resource management en de unieke take op hoe iedere burger een unieke waarde kan hebben.

RAEV: Kingdom on the Distant Shores zal ergens in 2026 verschijnen op PC, je kan de game hier wishlisten op Steam!