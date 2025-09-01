Preview | Karten in Sonic Racing CrossWorlds

Gamescom 2025 was een jaar voor kartracers, zo waren er niet één maar twee kartracers die een vervolg kregen. Natuurlijk moesten wij de Sonic racer ook even checken, en hebben we ook nog een potje gedaan tegen elkaar.

Één van de games die toch wel op ons lijstje stond om te checken, was Sonic Racing Crossworlds. De nieuwste SEGA racer die in samenwerking is gemaakt met het team achter de Initial D race games, die voornamelijk in Japan te vinden zijn. Natuurlijk hoef ik niet uit te leggen dat deze racer een spin-off is van de originele Sonic the Hedgehog games, maar dat doe ik dan nu toch.

Malvin en Jordy speelde de game als eerste bij de booth van SEGA zelf op de beursvloer. Hierin kregen we een eerste indruk van de game en werd het een intense battle voor die gouden beker. De booth was leuk aangekleed en hebben er ook nog een leuke autoverfrisser aan overgehouden. Tussen de jongens, één verliezer en een winnaar.. met een verschil van twee punten.

Sonic Racing CrossWorlds mist iets..

Natuurlijk heb ikzelf ook de game mogen spelen, dit keer bij SEGA zelf op de persvloer. De build die ik heb gespeeld was anders en veel uitgebreider die te vinden was op de beursvloer. Zo kon ik kiezen tussen verschillende modes, kon karakters en hun karts customizen en kon ook kiezen om een uitgebreide tutorial te spelen.

Wie heeft een tutorial nodig? Ik niet hoor! – Zo sprong ik al snel in een standaard cup race, die vergelijkbaar is met de Mario Kart series, maar dan net iets anders. Een cup race in Sonic Racing CrossWorlds bestaat ook uit vier races, waarvan drie circuits hetzelfde zijn. De vierde/finale race is een combinatie van de drie circuits die je eerder in de cup hebt gereden. Dit is een leuke twist en laat zien hoe de game een smooth transition maakt naar een ander circuit zonder enige loading screen. Wél heb ik hier mijn zorgen over omdat er door deze combinatie race dus eigenlijk één circuit per cup gewoon mist, waardoor je uiteindelijk minder verschillende circuits ter beschikking hebt.

Het racen in de game zelf is tamelijk makkelijk, maar tegelijkertijd ook straffend. Zo kun je de welbekende rings oppakken om sneller te gaan of betere power-ups te krijgen, alleen verlies je deze rings ook weer enorm snel als je een foutje maakt en per ongeluk de muur kust. Dit vind ik persoonlijk vreemd, zo wordt de speler sneller en vaker gestraft dan in andere kart racers. Ook voelde de algemene controls tamelijk stijf en was er niet een bepaalde “sense of speed” in deze game. Het driften deed mij een beetje denken aan de recente Need For Speed games. Je kart kan bijvoorbeeld in een drift zitten en tegelijkertijd geen gevoel geven over wat je aan het doen bent.

Grafisch ziet de game er prachtig en levendig uit, dankzij zijn kleurrijke omgevingen en variatie aan levels. Zo speelde de game lekker stabiel op 60fps, zelfs bij overschakelingen tussen andere circuits.

Verschillende cameo’s

In Sonic Racing CrossWorlds gaan we naast de karakters uit het Sonic universum, ook verschillende karakters terugzien uit andere games.

In de build op gamescom zagen we een aantal poppetjes al speelbaar. Ichiban uit Yakuza, Joker uit Persona 5 én Hatsune Miku uit haar Project Diva games waren aanwezig. Ook hadden zij alle drie hun eigen kart die men kon customizen met een gevarieërde statverdeling.

Mogelijk gaan we nog meer gastkarakters vóór release of zelfs tijdens de game’s leven.

Sonic Racing CrossWorlds komt uit op 25 september 2025 voor PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, en Nintendo Switch. — Check ook ander nieuws zoals onze preview van Gate Zero of Neverness To Everness!