Review | Hell Is Us

Hell Is Us is geen doorsnee game. Het is een third-person action-adventure puzzelervaring die je weigert bij de hand te nemen. Wij kregen drie volle weken voor release toegang – en na afloop begrijpen we maar al te goed waarom. Klaar voor een uitdaging die je niet snel vergeet? Dit is Hell Is Us.

De game is het nieuwste project van Rogue Factor en uitgever Nacon. De mysterieuze visuals, de focus op verhaal, vijanden die zo uit Control lijken te komen en puzzels die doen denken aan Resident Evil trokken meteen onze aandacht. Toen we de code zo vroeg in handen kregen, waren we verbaasd – maar na tientallen uren spelen is het duidelijk: Hell Is Us durft iets wat we al jaren missen in games. Het gooit je zonder vangnet in de diepte en daagt je uit om zelf alles te ontdekken.

Met Hell Is Us zetten zowel Rogue Factor als Nacon hun meest ambitieuze stap tot nu toe. Maar, is het ook goed?

Een eerste indruk

Hell Is Us is een geweldige game, die spoiler geef ik je alvast. Maar de eerste 2-3 uur, vond ik dit dus helemaal niet. De game gaf mij namelijk geen sterke eerste indruk. Movement voelt gewichtloos, combat voelt stijf en je wordt zó erg in het diepe gegooid, dat het allemaal verwarrend is. Ik hoorde dit ook van veel mensen die de demo gespeeld hebben. Maar, ik wil bij deze direct aangeven: Als jij houdt van diepe puzzels, weinig handholding, aardige combat en een fantastisch verhaal, laat een potentieel mindere eerste indruk je niet afschrikken. Waarom is Hell Is Us dan zo goed? Daar gaan we nu naartoe, beloofd.

Remi alleen op de wereld

Het verhaal van Hell Is Us grijpt je vanaf het eerste moment en laat je niet meer los. Een evil organisatie met duistere bedoelingen, een geïsoleerd land verscheurd door een brute burgeroorlog, en een world-ending ramp genaamd The Calamity die bovennatuurlijke verschrikkingen naar de wereld brengt – dit vormt het onheilspellende decor waarin jij je weg moet vinden als Remi.

Remi is een interessant personage. Hij werd op jonge leeftijd weggetrokken van zijn ouders en is op een soort persoonlijke zoektocht naar zijn origin en natuurlijk zijn potentieel nog levende ouders. Remi komt er al snel achter dat hij niet alleen op de wereld is en dat ook hij zal moeten dealen met de Calamity en de nasleep van een burgeroorlog. Hierin verteld de game je een verhaal van wraak, geweld, verlies, verraad en nog zoveel meer topics waar je depressief van zou worden.

Hell Is Us is een sombere game, een game die niet alleen op gameplay gebied veel van je zal vragen, maar ook op gebied van storytelling. Kinderen die ophangen aan bomen, hartverscheurende verhalen vanuit overlevenden en keuzes die jij als Remi moet maken, de game duikt niet weg voor ongemak. Dit zorgt voor een verhaal dat, buiten de main story, enorm veel diepgang te bieden heeft. Je moet het echter wel zelf opzoeken.

De main story is daarin ook zeker niet verkeerd en zit vol met twists & turns, maar alle verhalen die je daarbuiten ontdekt zijn misschien nóg veel interessanter. De game werkt niet met een quest-systeem, dus je zal veel zelf moeten onthouden. Een fotograaf die een zoom-lens zoekt? Vind deze en geef hem die, het zal je op een later tijdstip weer helpen! Hell Is Us is zowel qua main- als sidestory enorm goed en echt een highlight van de game.

Diepgaande combat systemen

Op gebied van gameplay is deze game echt geen grap. Enorm lastige puzzels gecombineerd met tactische en zeker niet makkelijke combat, een killer combo als je het mij vraagt.

Laten we beginnen met de combat. De game heeft namelijk een soort Soulslike combat. Maar niet helemaal, enemies respawnen namelijk vrijwel nooit. Maar, de combat is wel vrij lastig en leent wel wat kleine dingen van Souls games. All in all, het is een action-adventure game in hart en nieren, wanneer het op combat aankomt.

Jij hebt namelijk verschillende soorten Lymbic wapens, deze worden gesponsord door de Calamity, want dit fenomeen zorgt ervoor dat deze magische wapens bestaansrecht hebben. Je kan dual-axes hebben, swords, greatswords en een soort polearms. Al je wapens hebben een andere ‘sphere’, dus een soort andere energie waarmee je weakness kan toepassen op enemies die een andere sphere hebben. Die spheres hebben sowieso een overkoepelend thema in de game – Grief, Rage, Terror en Ecstasy zijn een terugkerend fenomeen in de verhaallijn, enemies en items die je vindt. Wapens hebben daarbinnen ook tiers en levels, plus je kan glyphs op je wapen zetten voor unieke active- of passive skills. Dit systeem is goed uitgewerkt en zorgt voor build-building zoals je die graag zou zien in een game als deze.

Daarnaast heb je nog je drone skills. Jouw drone is handig voor veel dingen, maar kan je ook helpen binnen combat. Zo heeft je drone bijvoorbeeld de optie om je een snellere dodge te geven voor mobiliteit, of juist een air attack. Dit, in combinatie met jouw wapen en wapen skills, zorgt voor een toffe combinatie van combat.

Als ik dan al een minpunt mag geven, dan is het dat de flow van combat niet altijd even goed aan kan voelen. Parryen of dodgen kan daarin nog een verbeterslag krijgen en ook het targeting systeem kan met meerdere vijanden om je heen soms tegen je werken. Al met al vind ik de combat echt goed gedaan!

Enemy design

De monsters die de Calamity met zich meebrengt konden zo uit Remedy’s Control komen. Dat is een compliment, want het design van de enemies is echt goed gedaan in deze game. Al had ik zelf graag meer base enemy types gezien, of in ieder geval een groter visueel verschil wanneer enemies een hogere tier hebben.

Hoe vijanden namelijk werken, is dat je basic enemy types hebt zoals de Primeval, Tank, Mage, Ranged en Aggressive. Deze zijn onderverdeeld in 3 tiers. Deze monsters worden Lymbic monsters genoemd. Maar die monsters kunnen een soort host hebben, een Haze. Zo’n Haze kan bestaan uit Terror, Ecstasy, Grief en Rage. Allemaal dus met een eigen moveset en ook een eigen weakness. Ook die Hazes kunnen verschillende tiers hebben, die dan wel wat meer verschillen in design.

Al met al vind ik het enemy design dat er wel is echt enorm goed uitgewerkt. Wel had ik het nog toffer gevonden wanneer Rogue Company meer geëxperimenteerd had met base enemy types.

Koop een notitieboekje, asjeblieft

Zoals al eerder benoemd werd – Hell Is Us houdt totaal niet je handje vast. Het is een game die leunt op hoe goed je geheugen is en hoe jij oplet in dialogen. Puzzel liefhebbers zullen smullen van de hoeveelheid puzzels die in deze game zitten. Ze zijn ook erg afwisselend. Je kan het puzzelen en ‘questen’ opdelen in een aantal categorieën: Mysteries, good deeds en Timeloops.

Dat is buiten de main quest puzzels, die vereisen dat je een gebied leert kennen, oplet in dialogen, zoekt naar visuele clues en hints en echt gebruik maakt van je gezonde verstand. Deze puzzels kunnen verschillen van tile puzzels, waar je in het gebied gaat zoeken naar hints en op de juiste tegels moet staan, tot aan puzzels die jouw lore-kennis van de game testen.

Maar in plaats van quests heb je in deze game dus mysteries, good deeds en Timeloops. Laten we beginnen met Timeloops. Dit zijn niet per direct puzzels, maar ze vereisen wel dat je goed oplet. In het gebied is altijd een Timeloop te vinden, deze spawnen nieuwe monsters in specifieke gebieden. Je kan deze loops sluiten door alle Timeloop Guardians te vermoorden en vervolgens de juiste items te gebruiken wanneer je in de Timeloop zit.

Naast Timeloops, heb je mysteries. Dit zijn eigenlijk je side quests. Een cameraman die ergens in een moeras staat kan jou vragen om een zoomlens voor hem te vinden. Deze vind je dan bijvoorbeeld later in de game en die kan je naar hem brengen. Doe je dit? Dan zal deze cameraman foto’s maken van specifieke secrets die jij later kan terugvinden op zijn pinboard. Dit is een makkelijke mystery om te doen, maar er zijn ook een aantal enorm lastige.

Good deeds is waar je echt op dialogen moet letten. Je kan namelijk items traden met mensen, van babyflesjes tot aan rare artifacten. Doe je dit? Dan heb jij een goede daad verricht, chapeau! Doe je dit niet? Dan kan dat leiden tot aardig tragische gebeurtenissen, zoals het overleiden van een kind (lijkt wel een terugkerend topic).

Al met al zijn alle soorten puzzels die in Hell Is Us zitten echt van enorm hoge kwaliteit. Dit is echt het hoogtepunt van de game en ik kan hier ook weinig tot niets op aanmerken. Als jij van hardcore puzzel games houdt, dan zit je hier dus echt goed. Ik heb namelijk nog wat puzzelsoorten niet benoemd, die mag je lekker zelf ontdekken!

Art direction

Hell Is Us is grafisch niet altijd even consistent, maar de game weet zich wel te onderscheiden met een uniek en gedetailleerd uiterlijk. De art direction is opvallend en heeft een stijl die veel spelers zal aanspreken: trippy en afwisselend, maar toch binnen duidelijke grenzen, en bovendien doordrenkt van een grimmige sfeer. De game weet een sterke balans te vinden tussen de chaos van de Calamity, de burgeroorlog en de mysterieuze grotten en dungeons. Al deze elementen vloeien op een natuurlijke manier samen tot een overtuigend visueel geheel.

Qua omgevingen biedt Hell Is Us veel variatie. Het ene moment bevind je je in een dorpje dat volledig in brand staat, met sirenes, kanonschoten en explosies op de achtergrond. Het volgende moment dwaal je door een mysterieuze grot vol Lymbic-monsters, oude ruïnes en doolhoven. Niet ieder gebied is even sterk, maar het world design blijft indrukwekkend. De wereld voelt met afwisselende gebieden geloofwaardig en interessant aan, wat één van de absolute hoogtepunten is.

Grafisch gezien weet de game vaak goed uit de verf te komen, al zijn er ook wat mindere momenten. Het openingsgebied maakt bijvoorbeeld geen sterke indruk en ook een aantal latere locaties halen het niveau niet. Toch blijft de algehele presentatie indrukwekkend: gebouwen zijn rijk aan details en de meeste gebieden dragen sterk bij aan de sfeer. Performance wise is de game fantastisch soepel en heb ik niks aan te merken aan de performance mode. De grafische mode is echter wat minder qua performance, maar ziet er dan wel enorm goed uit!

Sound design is nog een hoofdrolspeler in deze game. Hier kan ik echt weinig tot niets over aanmerken. De game zit vol met unieke sounds, muziek en weet precies de sfeer over te brengen. Het sluit hiermee naadloos aan bij de art direction van de game.

Verdict: Hell Is Us

Zeker geen hel om te spelen, want deze game is ronduit fantastisch. Het heeft me geleerd dat ik nog wel degelijk games kan spelen die niet je handje vasthouden en het maakt gewaagde keuzes die enorm goed uit de verf komen. Al zie ik nog wat verbeteringen in de combat en eerste indruk die de game achterlaat – Hell Is Us is een knap staaltje werk dat puzzel- en actieliefhebbers zo’n 20-60 uur bezig zal houden, liggende aan wat je uit de game wilt halen. Kan ik de game aanraden? Als jij op zoek bent naar een uitdaging, sterk verhaal, goede personages en een uitgesproken art direction: Ja!

Ik ben vast genoeg vergeten te benoemen, want Hell Is Us is zoveel meer dan dat ik in deze review vertel, dus ga dit vooral zelf ontdekken! Denk hierbij aan het verkrijgen van meerdere outfits, het uitbouwen van crafting books en nog veel meer. Voor een game die 50 Euro kost, mag je deze niet missen!