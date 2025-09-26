Bowser gaat met pensioen – opvolger is bekend

Nieuws Malvin Schuivens 26 september 2025
Nee, niet het personage, maar huidige COO van Nintendo of America, Doug Bowser, gaat met pensioen. Dat kan natuurlijk prima, wanneer je zo’n grote rol hebt binnen Nintendo. Hij zal ook opgevolgd worden!
Doug Bowser is al vanaf 2015 te vinden bij Nintendo, waar hij Reggie Fils-Aime als VOO opvolgt in 2019. Bowser heeft een groot portfolio opgebouwd met het lanceren van de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2, sinds dat hij bij Nintendo zit. Devon Pritchard zal Bowser gaan opvolgen in deze rol. Bowser heeft de volgende statement achter gelaten.
“One of my earliest video game experiences was playing the arcade version of Donkey Kong,” states Bowser. “Since that time, all things Nintendo have continued to be a passion for both me and my family. Leading Nintendo of America has been the honor of a lifetime, and I am proud of what our team has accomplished in both business results and the experiences we’ve created for consumers.”
“Now, it’s time for the next generation of leadership and Devon’s track record speaks for itself,” Bowser says. “She is an exceptional leader, and her promotion is a testament to her strong performance and strategic contributions to the company’s growth. I have full confidence that she will guide the company to even greater heights.”
Devon Pritchard is ook zeker geen onbekende voor Nintendo. Ze werkt all een aardige tijd as Executive Vice President of Revenue. Die rol zal nu ook een opvolger nodig hebben, gezien zij gepromoveerd wordt tot COO. Pritchard heeft natuurlijk ook haar eigen statement!
“I am humbled and excited to take on this new role,” states Pritchard. “Doug has been a fantastic mentor, and I look forward to building on the incredible foundation he has helped establish. With characters and worlds that offer something for everyone, my focus will be continuing to build on Nintendo’s legacy of surprising and delighting our longtime fans, while at the same time welcoming new players into the Nintendo family.”
Malvin Schuivens 26 september 2025
